No habrá subsidios para municipios y comunas que no cumplan normas

Los municipios y comunas que no cumplan con las normas preventivas por la pandemia de coronavirus serán sancionados y no recibirán las partidas de dinero comprendidas en la emergencia sanitaria. Esto se confirmó desde el gobierno provincial con la firma del gobernador Omar Perotti de un decreto para que en la región no se flexibilicen las actividades más allá de lo que se impone a nivel nacional y provincial.

El gobierno de Santa Fe no quiere que se rompan filas en cuanto a la flexibilización de las actividades en el contexto restrictivo que impone la política preventiva por el Covid-19. "El gobernador se puso firme y decidió firmar este decreto al enterarse de que muchas personas salieron a los parques cuando en la provincia no está autorizado, más aún cuando algunas comunas ya estaban programando habilitar paseos y juegos de recreación en sus espacios públicos. Y al ver lo que pasaba en Córdoba con el rebrote del coronavirus, endureció aún más su postura", le informaron a La Capital desde la Casa Gris.

Esto se basa en el decreto 420, que expresa con total claridad que de ahora en adelante la provincia enviará los fondos correspondientes a la emergencia sanitaria siempre y cuando los municipios y comunas en cuestión estén en cumplimiento estricto de las normas y protocolos con respecto a las actividades autorizadas, como así la no flexibilización de los rubros que aún no fueron habilitados.

Esta medida, que parece extrema surge por la imperiosa necesidad de garantizar los bajos índices de contagios que presenta toda la provincia, "porque lo que se logró es un capital social muy importante al que debemos cuidar", explicó un funcionario muy allegado a Perotti.

Este decreto advierte que si un jefe comunal o intendente habilita actividades aún no autorizadas, como caminatas o tareas de esparcimiento, o no ejerce el poder de policía en el desarrollo de las medidas preventivas dictadas por los protocolos, quedará al margen de la distribución del dinero asignado por la ley de emergencia.

Ese incumplimiento por parte de un municipio o comuna habilita al gobierno provincial a través del decreto 420 a no enviarle los fondos que por ley le corresponde, la que consiste en una partida total de 15 mil millones de pesos, de los que 3 mil millones que son para municipios y comunas.

Aunque desde la gobernación no quisieron identificar a las administraciones que estaban a punto de transgredir la fase 4 del aislamiento, comentaron que algunas comunas ya habían decidido y comunicado a la gente el regreso de los paseos y actividades recreativas en espacios públicos.

Debido a esto, el decreto del gobernador causó malestar en jefes comunales e intendentes que ya habían informado de la vuelta de las salidas recreativas y que ante esto debieron dar marcha atrás.

"Hubo una reunión con municipios y comunas en la que se habló sobre la posibilidad del regreso de la actividad, pero a la reunión siguiente quedó claro que había que esperar. Evidentemente algunos se quedaron con la idea original y avanzaron equivocadamente", agregaron desde la casa de gobierno provincial.

Más allá de la negativa oficial de detallar los lugares en los que se había avanzado con los paseos y que ahora debieron retroceder, trascendió que Pujato, Bigand, Pueblo Muñoz, Fuentes, Villa Mugueta, Pujato y Arnold son algunas de las localidades que ya tenían dispuesta la flexibilización social con la elaboración de los protocolos.

Con respecto a este decreto, el subsecretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, indicó que "la entrega de los fondos se va a evaluar en base al cumplimiento de lo que está habilitado y no está permitido. Esta es una decisión razonable, porque si los fondos son en el marco de una emergencia sanitaria, no se pueden entregar si las normas no se cumplen y no se hacen cumplir".

Y como el dinero que la provincia gira a comunas y municipios en el contexto de la emergencia por el coronavirus es determinante para sus funcionamientos, ya que muchos lo destinan al pago de salarios, es una medida que prácticamente no pueden discutir. Incluso, para cumplir, porque las medidas de seguridad sanitaria a nivel provincial que se están cumpliendo dieron buenas respuestas con pocos casos positivos.