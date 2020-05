Detienen a dos mujeres que estarían relacionadas con la emboscada a los policías

Policiales 04 de mayo de 2020 Por El Eco de Sunchales

La Agencia de Investigación Criminal (ex PDI) de la ciudad de Sunchales, en las últimas horas logró la detención de dos mujeres, identificadas como Anahí P. y Carla C., que estarían relacionadas con la salvaje agresión del sufrieran efectivos del Grupo de Operación Táctica (GOT) y de la Comisaría N° 3 de Sunchales.