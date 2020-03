Aseguran que es inminente una nueva convocatoria a los docentes

Los gremios docentes se hicieron sentir este lunes por la mañana con una concentración frente a la Regional IV de Educación donde apuntaron directamente contra la ministra, Adriana Cantero, y advirtieron que no quieren "volver a los 90".

Mientras tanto, el gobierno de Omar Perotti ya está trabajando en la elaboración de una nueva propuesta ya que no tiene tiempo para perder. Los docentes nucleados en Amsafé votaron por abrumadora mayoría el sábado pasado una moción de paro por 48 horas para este lunes y martes y otro de igual extensión para la semana que viene si no reciben una oferta mejorada.

La convocatoria no se va a hacer en medio de una medida de fuerza y desde el Ministerio aclararon que no la van a dar a conocer por los medios. Pero la medida de fuerza prevista para la semana que viene no le da mucho margen al gobierno. Por eso se especula que el próximo miércoles saldrá la comunicación para las entidades gremiales fijando la fecha de la próxima reunión.

En declaraciones a Radio 2 de Rosario, Cantero sostuvo que está en permanente diálogo con los gremios sindicales docentes desde que asumió e insistió en que la oferta que hizo el gobierno de Santa Fe “es una propuesta similar a la que elevaron otras provincias en el país y que dieron inicio a las clases".

La situación de Santa Fe también es seguida de cerca por el gobierno nacional. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró en una radio porteña que están "hablando con Santa Fe y con Entre Ríos para que las clases empiecen con normalidad".

El funcionario de Alberto Fernández dijo este lunes tener "mucha confianza" en destrabar las "líneas de conflictos" docentes en las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos, dos de las cinco, junto a Tucumán, Jujuy y Neuquén, que no iniciaron el ciclo lectivo en tiempo y forma por los conflictos salariales.

"Santa Fe y Entre Ríos son dos provincias con las que estamos dialogando, y tenemos mucha confianza que en las próximas horas se pueda resolver" el conflicto, para "que puedan empezar las clases el miércoles y el jueves", dijo el funcionario a El Destape, en referencia a que en Entre Ríos los docentes cumplen una medida de fuerza por 72 horas.

Este miércoles la ministra de Educación de Santa Fe realizará la apertura del ciclo lectivo 2020 y por estas horas se barajan dos opciones. Según confiaron fuentes gubernamentales, el acto podría ser en la ciudad de Esperanza, cabecera del departamento Las Colonias, o en la localidad de Helvecia, cabecera del departamento Garay.

Incluso, confiaron, se está esperando hasta último momento para ver si la agenda del gobernador Omar Perotti le permite encabezar el inicio formal de clases en las escuelas públicas de la provincia.