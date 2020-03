Federal A: Unión juega en Misiones con el objetivo de estirar su buen momento

Unión tiene una salida de riesgo en la que intentará ratificar su levantada. Este domingo a las 17 juega en Garupá frente a Crucero del Norte de Posadas, con el arbitraje de Francisco Acosta.

Después de vencer a Boca Unidos y Chaco For Ever, el equipo de Milanese se acomodó en la tabla de posiciones y buscará un nuevo triunfo para no perderle pisada a los de arriba. Solamente dos puntos separan a los sunchalenses de los puestos de clasificación al hexagonal final.

Para el Verde será fundamental al menos sumar un empate, ya que en la próxima jornada quedará libre y retomará la competencia dentro de dos semanas, cuando reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco.

El santiagueño Francisco Acosta será el juez principal del encuentro. Lo secundarán desde las bandas los asistentes Jorge Sayago y Emiliano Maguna, también de Santiago del Estero.

EL RESTO DE LA FECHA

Sábado

Depro 1 - 4 Central Norte

Douglas 2 - 5 Defensores de Belgrano

Domingo

19:00 Chaco For Ever vs Sportivo Belgrano

20:00 Sportivo Las Parejas vs Sarmiento

20:00 Boca Unidos vs Gimnasia

Lunes

22:00 Güemes vs Juventud Unida