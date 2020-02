Federal A: tapado de urgencias, Unión tiene una visita de riesgo a Corrientes

Este domingo a las 20 enfrentará a Boca Unidos en el estadio Leoncio Benítez. El equipo de Marcelo Milanese todavía no ganó en lo que va del año y necesita sumar de a tres. Aunque en la semana recibió una buena noticia: Gimnasia perdió los 3 puntos que había ganado contra San Martín y ahora está a 10 del Bicho Verde.

Unión viaja a Corrientes para medirse ante Boca Unidos. Jugarán el domingo a las 20 en el Leoncio Benítez, por la 19° fecha del Federal A. El árbitro será Maximiliano Macheroni de Rosario.

El equipo de Marcelo Milanese llega a este partido con la necesidad de sumar de a tres. Es que, en los cuatro juegos que lleva disputados en 2020, no pudo ganar. La realidad del Aurirrojo no es muy distinta: siempre es un rival complicado, pero perdió tres de sus últimos cuatro compromisos, por lo que puede ser una oportunidad propicia para que el conjunto sunchalense sume su primera alegría del año.

En Unión habrá una baja obligada, ya que Franco Semino alcanzó el domingo pasado el límite de amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Lucas Pruzzo retomaría su lugar en la banda izquierda de la defensa.

Por su lado, Claudio Marini, entrenador de Boca Unidos, tendría en mente realizar varios cambios con respecto a la última derrota frente a Crucero del Norte. Rolando Ricardone, Gabriel Morales y Diego Sánchez volverían al 11 inicial, mientras que Rodrigo Migone y Fernando Allocco serían bajas por distintas dolencias.

ALIVIO PARA UNIÓN

En la jornada del jueves, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio a conocer el fallo sobre el partido que Gimnasia de Concepción del Uruguay le había ganado 1 a 0 a San Martín de Formosa en la reanudación del certamen. Tras la derrota, los formoseños habían protestado la mala inclusión de Nicolás Retamar en el conjunto entrerriano.

Ayer, el Tribunal de Disciplina resolvió darle por ganado el encuentro al equipo de de Ricardo Pancaldo y quitarle los puntos al Lobo. Así, Gimnasia ahora está último con 10 unidades, a 10 de Unión, que tiene 20.

EL RESTO DE LA FECHA

Sábado

17:00 Güemes vs Defensores (VR)

17:45 San Martín vs Juventud Unida

19:00 Sportivo Las Parejas vs Central Norte

Domingo

17:30 Depro vs Gimnasia

17:30 Douglas vs Sportivo Belgrano

19:30 Chaco For Ever vs Crucero del Norte