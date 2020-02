El gobierno provincial confirmó que no habrá cláusula gatillo

El ministro de Gobierno provincial Esteban Borgonovo dijo que esta herramienta no será tenida en cuenta y que se buscará recomponer los salarios con mecanismos "no indexatorios". Por su parte, Sonia Alesso de la gremial docente, adelantó que defenderán ese método como única garantía de que los salarios no pierdan frente a la inflación.

En el marco de la firma de un compromiso federal de obras públicas entre el gobierno provincial y Nación, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, confirmó a medios de la capital que la cláusula gatillo no será tenida en cuenta como herramienta de actualización salarial en las paritarias de este año. "La idea es no continuar con la cláusula gatillo. Estamos alineados con Nación buscando recomponer los salarios, pero dejando atrás mecanismos indexatorios que no son sustentables y no se pueden continuar", indicó el funcionario, que además agregó contar con el apoyo de todos los Intendentes y Presidentes Comunales sobre este tema.

Por su parte, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y líder del sindicato que nuclea a los docentes públicos santafesinos (Amsafé), Sonia Alesso, aseguró que ambas gremiales van a defender la continuidad de la medida como "método que permite que el salario no pierda frente a la inflación" y anticipó una paritaria "compleja".

"En Santa Fe la aplicación de la cláusula gatillo ha sido muy útil. Lo que tiene que entender el gobierno provincial ahora es que tiene que haber una actualización de los salarios para que no pierdan poder en el marco de una economía inflacionaria como la que tenemos", señaló la sindicalista.