Federal A: Unión viaja a Entre Ríos en busca del primer triunfo del año

Unión tiene un duelo clave frente a un rival directo. Este sábado, a las 21:30, jugará en Entre Ríos frente a Depro. El Azulgrana acumula 18 puntos, mientras que los sunchalenses suman 19 y se ubican a 2 de entrar en la zona de clasificación.

En la reanudación del certamen, el fin de semana pasado, el equipo de Marcelo Milanese igualó como local 0 a 0 con Güemes de Santiago del Estero. Por su parte, el conjunto que dirige Hernán Orcellet cayó 2 a 0 en Misiones frente a Crucero del Norte.

Para este encuentro, el DT albiverde podrá contar nuevamente con Mateo Castellano; el volante estuvo ausente por un desgarro en el último compromiso, pero ya recuperado, reemplazaría a Nicolás Guzmán en la mitad de la cancha. Santiago Stelcaldo también podría volver al 11 de arranque y el resto de la alineación no sufriría cambios con respecto a la igualdad ante los santiagueños.

La terna arbitral estará encabezada por José Díaz (Villa María) y sus asistentes serán Matías Bianchi (Rosario) y Mauro Ramos Errasti (Arrecifes).

El plantel de Unión partirá desde Sunchales a las 6 de la mañana del sábado para llegar a Villa Elisa pasado el mediodía. Allí se hospedará a la espera del partido.

EL RESTO DE LA FECHA

Viernes

17:45 San Martín (Fsa) vs Defensores (VR)

21:00 Sarmiento vs Central Norte

21:00 Boca Unidos vs Chaco For Ever

Sábado

18:00 Douglas vs Crucero

20:30 Güemes vs Sportivo Belgrano

Domingo

18:00 Sportivo Las Parejas