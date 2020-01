Federal A: Unión espera por Güemes

Unión tiene todo listo para retomar el Torneo Federal A. Este domingo a las 19, en el Estadio de la Avenida, se medirá con Güemes de Santiago del Estero, el único escolta que tiene el líder Chaco For Ever en la Zona A. El árbitro será Carlos Córdoba, de Santa Fe.

El entrenador Marcelo Milanese tendrá una baja sensible, ya que no podrá contar con Mateo Castellano. El volante rafaelino había sufrido un desgarro en el partido por Copa Argentina frente a Sportivo Belgrano y se perderá el encuentro ante el Gaucho.

Por contrapartida, regresaría al 11 inicial Matías Valdivia. El ex Atlético Rafaela, también por un desgarro, no había tenido minutos en el juego del último domingo frente a La Verde.

Además, el jueves tuvo su primera aparición Ricardo Gómez. "Cali", el volante de 21 años que llegó desde Newell's, jugó algunos minutos en el amistoso en el que el Bicho Verde derrotó por 2 a 1 al 9 de Morteros.

EL RESTO DE LA FECHA

Sábado

20:30 Sportivo Belgrano vs Sportivo Las Parejas

Domingo

17:30 Gimnasia (CdU) vs San Martín (Fsa)

18:00 Crucero del Norte vs Depro

19:30 Chaco For Ever vs Douglas Haig

20:00 Defensores de Belgrano vs Sarmiento

20:00 Central Norte vs Juventud Unida