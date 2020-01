Esta noche, Libertad recibe a Hispano en un duelo clave por la Permanencia

Básquet 22 de enero de 2020 Por El Eco de Sunchales

Los Tigres están obligados a ganar ante los patagónicos si no quieren perder el tren y seguir esperanzados en una remontada que los aleje de los últimos lugares de la tabla de posiciones. A las 21:30, en el Hogar de los Tigres, Libertad se presentará nuevamente con ausencias: no estará Francisco González recuperándose de una lesión y Phillip Locket podría no tener minutos afectado de una fascitis plantar. La buena noticia: regresa el extranjero Fayne, repuesto del desgarro.