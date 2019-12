Federal A: Unión cierra el año con la necesidad de ganar

Se cierra la primera mitad del Torneo Federal A. Todos los partidos se jugarán el sábado y Unión enfrentará como local a un siempre duro Sportivo Las Parejas. Será desde las 18:30, en el Estadio de la Avenida.

Para el conjunto de Marcelo Milanese la victoria es impostergable. Hace cinco partidos que no gana y, además, de local le cuesta el doble: sólo cosechó 7 puntos sobre 18 posibles. La recuperación será fundamental para comenzar el 2020 sin estar demasiado preocupado por la pelea por la permanencia.

Es que hoy, con 15 unidades en la tabla, Unión supera apenas por 6 a Gimnasia de Concepción del Uruguay, que está último. Aunque también es cierto que una victoria dejaría a los sunchalenses mejor acomodados de cara al objetivo de meterse entre los seis primeros. Lo cierto es que, más allá del resultado que consiga este sábado, Unión terminará el 2019 fuera de la zona de clasificación.

El rival será Sportivo Las Parejas, vigente campeón de Santa Fe. El entrenador Leo Fernández ha logrado construir un equipo con una identidad clara: sólido en defensa y contundente en ataque. El Lobo ha dado varios golpes en este campeonato (venció a Güemes y Boca Unidos, por ejemplo) y marcha en la cuarta posición con 19 unidades, a 3 del líder.

Guillermo González (Resistencia) encabezará la terna arbitral; sus asistentes serán Fernando Brillada (Resistencia) y Mariana Duré (Resistencia).

EL RESTO DE LA FECHA

Sábado

17:00 Gimnasia vs Sarmiento

17:30 Sportivo Belgrano vs San Martín (Fsa)

18:00 Crucero del Norte vs Güemes

20:00 Defensores (VR) vs Juventud Unida (G)

21:30 Boca Unidos vs Douglas

21:45 Chaco For Ever vs Depro