Federal A: en Formosa, Unión visita a un San Martín en levantada

Unión tendrá una salida de riesgo este fin de semana. El domingo a las 17, jugará en Formosa frente a San Martín, que viene en franca levantada en la Zona A.

Desde la llegada del entrenador Ricardo Pancaldo en la novena fecha que el conjunto Franjeado no conoce la derrota. De los últimos cinco partidos, ganó tres y empató dos, lo que le permitió alcanzar los 15 puntos en la tabla y compartir ubicación con el Bicho Verde.

El equipo de Marcelo Milanese, por su parte, no conoce el triunfo desde la fecha 9 (3 a 1 sobre Gimnasia de Concepción del Uruguay). Con tres empates y una derrota, los sunchalenses han dejado pasar varias chances de meterse en zona de clasificación.

Nélson Bejas, de Tucumán, será el juez principal del encuentro. Tendrá como asistentes a Daniel Zamora (Paraná) y Emanuel Serales (Córdoba).

EL RESTO DE LA FECHA

Miércoles

Central Norte 1 - 1 Defensores de Belgrano (VR)

Sábado

21:00 Güemes vs Chaco For Ever

Domingo

17:15 Juventud Unida (G) vs Gimnasia (CdU)

17:30 Depro vs Boca Unidos

19:30 Sarmiento vs Sportivo Belgrano

20:30 Sportivo Las Parejas vs Crucero del Norte

POSICIONES

Chaco For Ever 21

Boca Unidos 21

Güemes 19

Sp. Las Parejas 18

Central Norte 18

Sarmiento 18

Douglas 16

Unión 15

Depro 15

San Martín 15

Defensores de Belgrano 14

Crucero 14

Sp. Belgrano 13

Juventud Unida 12

Gimnasia 9