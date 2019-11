En Libertad, se juegan las semifinales del Argentino de Clubes U17 Femenino

El fixture que se cumplirá durante las tres jornadas es el siguiente, disputándose la mayoría de los encuentros en el Hogar de los Tigres, salvo un cotejo:

VIERNES 22

17:00: Libertad vs. Naútico de Rosario

19:30: Talleres de Paraná vs. San Lorenzo Tostado (este partido se va a disputar en La Fortaleza del Bicho del Club Unión por no estar disponible el Hogar de los Tigres, ya que se disputa una fecha de Liga Nacional)

SÁBADO 23

16:00: Talleres de Paraná vs. Naútico de Rosario

18:00: Libertad vs. San Lorenzo de Tostado

DOMINGO 24

16:00: Naútico de Rosario vs. San Lorenzo de Tostado

18:00: Libertad vs. Talleres de Paraná

Vale recordar que el plantel aurinegro femenino U17 que dirige el DT Fernando Bortolotti se consagró Campeón Provincial 2019 y este fin de semana, obtuvo el título absoluto de la categoría en la competencia de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En cuanto a su participación en el Argentino de Clubes, terminó invicto en Cuartos de Final participando del Grupo 8, derrotando a los planteles cordobeses de Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio y Universitario de Córdoba; y a Náutico de Rosario.