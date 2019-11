Federal A: Unión recibe a Sarmiento en la vuelta de Tosetto al Estadio de la Avenida

Unión intentará retomar el triunfo como local frente a un candidato como es Sarmiento de Resistencia, equipo que dirige el histórico entrenador albiverde Adrián Tosetto. Se enfrentan el domingo a las 18:30 en el Estadio de la Avenida, por la fecha 13 del Federal A.

El plantel de Marcelo Milanese lleva tres encuentros seguidos sin victorias, con dos igualdades como visitante y una derrota como local. De hecho, en Sunchales el Verde sólo pudo cosechar 6 puntos de los 15 que disputó. Volver a festejar ante su gente será clave para no perder terreno en la tabla de posiciones.

El Decano tampoco llega en un gran momento. La semana pasada fue goleado en el clásico ante Chaco For Ever y el domingo empató en su cancha frente a Crucero del Norte. Así, los chaqueños dejaron escapar una buena chance de alcanzar la cima de la tabla.

Será una tarde especial para los hinchas y para varios jugadores de Unión, así como para el "Chino", quien estuvo a cargo del elenco sunchalense hasta mediados de este año, cando pasó a Sarmiento.

La última vez que Tosetto estuvo sentado en el banco de suplentes del Estadio de la Avenida fue el 7 de abril de 2019, cuando el Bicho Verde había igualado 1 a 1 ante Sol de Mayo de Viedma, en el partido que significó la eliminación del equipo de la anterior edición del Torneo Federal A.

EL RESTO DE LA FECHA

Domingo

17:00 Gimnasia (CdU) vs Central Norte (S)

17:30 Douglas Haig vs Depro

18:00 Crucero del Norte vs San Martín (Fsa)

19:30 Sportivo Belgrano vs Juventud Unida (G)

19:30 Chaco For Ever vs Sportivo Las Parejas

20:00 Boca Unidos vs Güemes

Libre: Defensores de Belgrano (VR)

POSICIONES

Güemes 19, Chaco For Ever 18, Sp. Las Parejas 18, Boca Unidos 18, Sarmiento 17, Central Norte 16, Douglas 15, Unión 14, Depro 14, Crucero del Norte 14, Sportivo Belgrano 13, Defensores de Belgrano 13, San Martín 12, Juventud Unida 9 y Gimnasia 8