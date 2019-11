Federal A: Unión y Central Norte, cara a cara después de siete años

El Bicho Verde y el Cuervo jugarán este domingo a las 18 en Sunchales y reeditarán un cruce que no se disputa desde 2012. Será por la 11° fecha de la Zona A. Dirige el juez tucumano Nelson Bejas.

Unión y Central Norte vuelven a verse las caras tras siete años. Juegan este domingo a las 18, en el Estadio de la Avenida, por la fecha 11 del Torneo Federal A.

Sunchalenses y salteños comparten lugar en la tabla de posiciones con 13 puntos cada uno, y se ubican a 4 del líder Boca Unidos (17). Para ambos, un triunfo significará ingresar a la zona de clasificación.

El equipo de Marcelo Milanese viene de empatar 0 a 0 en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Cosechó 5 de los últimos 9 puntos que puso en juego y está invicto como visitante.

Por su parte, el Cuervo logró 7 de los últimos 9 puntos disputados. En su última presentación, derrotó como local a Crucero del Norte por 1 a 0.

El arbitraje estará a cargo del tucumano Nelson Bejas; sus asistentes serán David Luzzi (Rosario) y Leila Argañaraz (Tucumán).

ÚLTIMOS ANTECEDENTES

Se produjo en la temporada 2011-2012 del entonces Torneo Argentino A. Por la fase Reválida, Central Norte ganó en Salta por 1 a 0 con gol de Oscar Altamirano.

La única victoria del Cuervo en Sunchales se dio en la temporada 2010-2011 del Argentino A. Fue por 3 a 1, con los tantos que habían convertido Santiago Ceballos, Germán Weiner y Juan Perillo. Para el Verde había marcado Cristian Leichner.

EL RESTO DE LA FECHA

Sábado

17:00 Crucero del Norte vs Juventud Unida (G)

Domingo

16:00 Depro vs Güemes

17:00 Sportivo Belgrano vs Defensores de Belgrano (VR)

17:30 Douglas Haig vs Sportivo Las Parejas

20:00 Boca Unidos vs San Martín (Fsa)

Lunes

21:30 Chaco For Ever vs Sarmiento