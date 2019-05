Prisión preventiva para el "Loco 22"

En una audiencia de medidas cautelares desarrollada este miércoles 30 de mayo, en la Sala N° 2 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los Tribunales locales y presidida por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Dra. Cristina Fortunato, la magistrada hizo lugar a la solicitud de la fiscal Lorena Korakis y decretó la prisión preventiva sin plazos para Marcos Ezequiel S. (MES), de 27 años de edad, alias "Loco 22", a quien la representante del Ministerio Público de la Acusación le endilgó la concreción de hechos ilícitos ocurridos en la ciudad de Sunchales.

De esta manera también se denegó lo requerido por la defensora Amalia Cassina, quien pretendía que su defendido reciba medidas alternativas al encierro, ya que objetó durante el debate no solo las calificaciones legales escogidas por la parte acusatoria, sino también la participación de MES en los delitos apuntados. Ya durante la mañana -desde las 7- la fiscal había imputado al sujeto en una audiencia.

Evidencias

Tras adelantar que iba a solicitar la prisión preventiva del encartado al entender que se cumplimentaban los tres incisos del Art. 220 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe que hacen referencia a la responsabilidad penal probable del encartado en los hechos investigados; a que la pena en expectativa que pudiera corresponderle en caso de ser necesario deberá ser indefectiblemente de cumplimiento efectivo; y al riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio en que podría incurrir en caso de obtener la libertad bajo la aplicación de medidas alternativas, la Dra. Korakis repasó minucionamente las evidencias colectadas hasta el momento en el legajo de investigación y relató pormenorizadamente los hechos.

Según Korakis, el 21 de mayo pasado, alrededor de las 21:30, el imputado arribó a bordo de un automóvil Fiat Siena afectado a una empresa de remises de Sunchales, acompañado por otro que se mantiene prófugo pero ya está identificado, y tras estar en una vivienda del barrio 9 de Julio, al momento de retirarse efectuó disparos de arma de fuego que impactaron en dos personas que estaban reunidas en las inmediaciones, provocándole heridas en ambas piernas. Días después, el 26 de mayo último, al efectuarse un allanamiento en su vivienda del barrio Colón, personal de la PDI incautó una pistola Bersa semiautomática calibre 22 con proyectiles lista para ser disparada, que era presumiblemente el arma utilizada para herir a los integrantes de la banda adversario del barrio 9 de Julio y que había sido denunciada como robada horas antes.

Agregó que en base a los testimonios de varias personas y a la investigación realizada no quedaban dudas de la participación del encartado en los hechos. Agregó que la pena que le pueda corresponder será de cumplimiento efectivo, no solo por las calificaciones legales de los hechos, sino también porque el "Loco 22" cuenta con varios antecedentes condenatorios por robos calificados por el uso de arma de fuego. También indicó que existe verdadero riesgo de fuga - no solo por la pena en expectativa - sino porque además, no tiene trabajo, por lo que reiteró el pedido de preventiva, por los delitos caratulados como Abuso de arma; portación indebida de arma de fuego de uso civil agravada por los antecedentes penales anteriores; Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y Encubrimiento por receptación, todo en concurso real entre sí.

La decisión

Tras escuchar a las partes finalmente la jueza Fortunato decidió hacer lugar a lo solicitado por la fiscal Korakis, decretando entonces la prisión preventiva sin plazos para el encartado.

Los cuestionamientos

A su turno, la defensora Amalia Cassina cuestionó prácticamente todo lo señalado por la fiscal. En este sentido, primero señaló que no existen evidencias suficientes de la participación de su defendido en el hecho caratulado como Abuso de arma, ya que todos las personas interrogadas coincidieron en señalar que había sido el "Loco 22" pero que nadie lo identificó a MES como tal.

Además, para Cassina tampoco correspondería el agravante de los antecedentes penales en cuanto a la Portación indebida de arma de fuego; cuestionó el allanamiento que se realizó en la vivienda del encartado cuando secuestraron la pistola Bersa calibre 22 al indicar que a la casa ingresó solamente el personal del Grupo de Acción Táctica y que recién varios minutos después lo hicieron los testigos, dando a entender que esa arma podría no haber estado en el lugar; e hizo conocer también su desacuerdo con el Encubrimiento por receptación, solicitando la aplicación de medidas alternativas ya que su defendido siempre cumplió con ellas cuando se las impusieron. Pidió también Cassina que MES pueda retomar un tratamiento para sus adicciones.