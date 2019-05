Se cumple el paro general convocado por la CGT

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) confirmó su participación en la medida de fuerza, motivo por el que no hay vuelos, subtes, trenes, colectivos, puertos ni transporte marítimo.

Tampoco hay recolección de residuos. Los bancos y dependencias públicas no atienden al público y en los hospitales solo funciona el servicio de guardia.



En cuanto a las escuelas, las públicas no dictan clases al igual que en algunas privadas, por la adhesión de muchos docentes que pertenecen a los gremios y que están enrolados al paro.

Asimismo, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) solo se adhiere en cuanto a la carga de la tarjeta SUBE, la cual no es recargada por ningún kiosquero.

En tanto, las organizaciones sociales acompañan la medida con ollas populares en distintos puntos de la Ciudad.

Desde la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) informaron que los jubilados y pensionados que tenían asignada como fecha de pago el día del paro tienen depositados sus haberes el martes 28, conjuntamente con aquellos que ya tenían previsto percibirlos en esa fecha.

En cuanto a las empresas aéreas, tanto Aerolíneas Argentinas como LATAM cancelaron todos sus vuelos y piden a los pasajeros que se contacten con atención al cliente para reprogramar los viajes.



"Aerolíneas Argentinas comunica a sus pasajeros que ha debido cancelar todos sus servicios del próximo miércoles 29 de mayo. La medida alcanza a 330 vuelos y afecta a más de 37.000 pasajeros", informó la compañía en un comunicado. Y aclaró que ya pudo reubicar a más del 75% de las personas afectadas por la medida de fuerza.

LATAM, por su parte, invita a sus pasajeros a reprogramar sus vuelos online sin costo adicional, solicitar un cambio de ruta o la devolución del dinero. "Cambios de fecha/vuelo (mismo origen-destino), ​sin penalidad ni diferencias tarifarias (puede ser ida y regreso simultáneamente), desde hoy y hasta 15 días después de la fecha original de vuelo", advirtió desde su sitio web.

La única empresa que está operando según lo programado es la low cost Flybondi, con 26 vuelos tanto desde El Palomar como en el resto de los aeropuertos del interior.