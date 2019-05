Omar Martínez: “Votar a Bonfatti o volver al pasado de corrupción y entrega del patrimonio del Estado”

El actual diputado provincial y candidato a senador por el Departamento Castellanos por el Frente Progresista, Prof. Omar Martinez, puso primera en el comienzo de la campaña y apuntó al voto útil haciendo un llamado a los “radicales e independientes que votaron a Cambiemos, a los que no fueron a votar y que seguramente ahora sí lo harán - un 10% aproximadamente -, al votante de otras fuerzas minoritarias y a toda la ciudadanía que siente que los senadores no pueden enquistarse en sus cargos eternamente”.

Martínez quien hizo una buena elección en las PASO del 8 de abril - quedó segundo detrás del PJ - agregó “ahora el escenario se reacomoda, y las elecciones generales nos mostrarán una tendencia a polarizar entre el Frente Progresista y el peronismo en el Departamento para la categoría a Senador”.

En cuanto a categoría a Gobernador, analizó: “Ya no hay un escenario de tercios. Antonio Bonfatti fue el candidato más votado en toda la Provincia y seguirá creciendo contra el candidato del Peronismo. El votante de Cambiemos - que sabe que no va poder llegar con Corral (que quedó muy atrás) - se volcará masivamente a Bonfatti, porque ya conoce lo que hizo el Peronismo en la provincia y no quiere ese pasado de atraso para la ciudadanía: se dilapidaron gestiones enteras entre la desidia y la corrupción”.

Y finalizó diciendo: “La opción es Bonfatti porque valoran los hechos realizados en estos 12 años por el Frente Progresista. Del otro lado sólo hay consignas vacías, campañas de agravio y difamación, y son representantes de los que hoy quieren festejar en Buenos Aires”.