Héctor Ponce: “El cambio climático nos está pasando por arriba y es un tema central para los sindicatos”

-¿Qué evaluación haces de esta nueva reunión?

-Estas actividades son muy importantes porque nos permiten, sobre todo a los que tenemos responsabilidades dentro de la división, ir monitoreando lo que sucede en las diferentes regiones con la industria lechera y construir estrategias para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector, estén donde estén. Es un universo completamente heterogéneo, con realidades totalmente distintas, no solo por las características propias de la actividad sino por las situaciones económicas y sociales de cada país. Es harto difícil tomar decisiones uniformes ante problemas heterogéneos pero estas instancias nos permiten ubicarnos y saber qué es lo que podemos ir haciendo desde la concepción que tiene la Internacional.

-Antes de esta reunión participaste del Taller sobre Cambio Climático, una problemática que la UITA posiciona en la agenda de sus afiliadas.

-Considero que en este asunto la UITA está dando un paso muy grande. Todavía no sabemos dimensionar la importancia del tema, porque el fenómeno del cambio climático es algo que nos está pasando por arriba y que tiene que ver con cuestiones que no son sencillas de contrarrestar. No existe una toma de conciencia sobre estos efectos, sobre todo por parte de quienes producen este estado de devastación. Por eso hemos comenzado a trabajar, a sembrar conciencia solidaria colectiva.

Alianzas

"Es muy importante la interacción que de aquí en más los sindicatos que conforman la Internacional hagan con estamentos gubernamentales y no gubernamentales. Tiene que generarse también una alianza con la academia y con los jóvenes, con los movimientos feministas, porque ahí se vienen gestando cambios. La mayoría de la juventud en el mundo tiene más conciencia sobre este tema que los adultos. Al ritmo que vamos, el planeta y la humanidad tienen plazo de vencimiento para dentro de muy poco tiempo. Debemos dar un giro de 180 grados y modificar conductas, sobre todo las prácticas monopólicas y oligopólicas del capital, que hacen que el destino del planeta esté en manos de unos pocos que por afán de ganancia no se dan cuenta que podemos perderlo todo" concluyó Héctor Ponce.