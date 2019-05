Lifschitz: "Hicimos mucho en estos cuatro años y vamos a seguir dándole forma y contenido al futuro"

“El inicio de este año legislativo nos encuentra trabajando de modo firme y renovado para concretar los compromisos que asumimos con la ciudadanía. Es, a la vez, la ocasión para hacer un balance de lo realizado y, también, para proyectarnos en el horizonte, en el horizonte de aquello que soñamos, de los ideales que han guiado nuestras políticas”, afirmó Lifschitz.

“Estamos convencidos que el Estado debe estar al servicio del desarrollo. Nuestra gestión ha estado guiada por la búsqueda de un modelo de desarrollo equilibrado, que produzca resultados en la actualidad y, a la vez, garantice su sustentabilidad para el porvenir. Impulsamos un modelo de desarrollo inteligente, equitativo y justo, que pueda hacer de la nuestra una provincia próspera, con una sociedad inclusiva, que permita a nuestros conciudadanos acercarse al objetivo de una vida feliz”.

“Lo hemos hecho en un contexto nacional complejo, litigando para cobrar la deuda que el Estado Nacional mantiene con nuestra provincia, intentando sortear las condiciones económicas adversas que han incrementado los niveles de pobreza, destruido fuentes de trabajo, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios”.

“Hemos hecho mucho y también quedan algunas etapas pendientes. Todo lo que le propusimos a los santafesinos desde este mismo estrado el 11 de diciembre de 2015, se ha cumplido. Cualquiera puede hacer el ejercicio de constatarlo. Y si algo importante quedó pendiente, sin dudas fue la reforma constitucional que sigue siendo, en mi opinión, una deuda pendiente de toda la política santafesina”.

"Somos lo que hacemos. Hicimos mucho en estos cuatro años. Somos una coalición de gobierno exitosa en la gestión del Estado y no sólo un frente electoral. Hemos sabido rectificar errores y reconocer nuestros límites con humildad, pero también rescatamos nuestros logros. Por eso, hoy trabajamos para que Santa Fe tome fuerza y acelere el paso. La política santafesina tiene mucho por hacer todavía para poner a la provincia en el lugar en que debe estar”.

INNOVAR PARA AVANZAR

“En la etapa que viene hay que seguir promoviendo nuevos cambios: avanzar en una necesaria Modernización del Estado y en una Reforma Política, entre otras prioridades, además de la Reforma de la Constitución. En Argentina tenemos muchos problemas viejos sin resolver y muchos nuevos problemas, pero no podemos resolverlos todos con las viejas ideas y herramientas del Siglo XX. Hay que ser capaz de innovar si queremos avanzar”.

“Nosotros hemos innovado y hemos avanzado. En lo único en lo que no cambiamos fue en la concepción ética de la política y del gobierno. En esto somos conservadores, seguimos siendo honestos para administrar los recursos de todos, igual que Justo y que Palacios, igual que Don Lisandro, igual que Illia y Alfonsín”.

“Quienes han invocado el cambio en estos años, han ido más por la innovación estética que política. Promovieron cambios que atrasan. Más puesta en escena que convicciones. Más fragmentación que unidad, más relato que realidad”, afirmó Lifschitz.

“Santa Fe ha propuesto una nueva agenda de cambios: enfrentar el cambio climático, la protección del ambiente y las energías limpias, la transparencia en la administración pública con nuevos mecanismos de control. El acceso a la información pública, una economía de mercado competitiva con una economía social potente, la sustentabilidad ambiental y social, los derechos humanos y los nuevos derechos sociales”.



“El país también necesita salir del laberinto de las crisis sucesivas. Hay que hacer lugar para la democracia social, para la unidad de los argentinos, para una economía moderna que genere empleo y promueva la inclusión. Hay que volver a darle sentido y a ponerle emoción a palabras como pueblo, patria, democracia, soberanía, justicia”.

“La fuerza de la democracia está en el pueblo, en las personas, en los ciudadanos, en la gente común. Por eso es importante ampliar las bases de la democracia. Los partidos políticos deben ser un piso y no un techo. Un motor y no un envase. En Santa Fe hemos construido una cultura de la concertación, tendiendo puentes y respetando la diversidad. No caímos en la trampa de la grieta, porque no nos sirve la grieta, porque no le sirve a los argentinos”.

MÁS OBRAS VIALES Y PÚBLICAS

“Llevamos adelante un plan vial con fondos propios y financiamiento externo que comprende la construcción de 240 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas, 1030 kilómetros de repavimentaciones y 2400 kilómetros de reparaciones integrales, además de 250 kilómetros de accesos y caminos enripiados. Recuperamos para la gestión pública la Autopista Rosario-Santa Fe, después de varias experiencias de concesión que no tuvieron un buen resultado y estamos encarando un plan ambicioso de repavimentación y de modernización de ésta, que es la principal vía de comunicación de la provincia de Santa Fe”.

“Las obras hídricas son una prioridad, con el objeto de proteger las zonas urbanas de todas las localidades de la provincia y disminuir los impactos de las inundaciones sobre las zonas productivas. Ejecutamos desagües urbanos en localidades como nunca antes se habían hecho. Firmamos 95 Convenios con Comités de Cuenca. Entregamos maquinarias nuevas y cedimos equipos existentes. Licitamos canalizaciones, defensas y puentes”.

“Realizamos 300 intervenciones por emergencia. Elaboramos los Planes Directores de las Cuencas Provinciales. Trabajamos en conjunto con otras provincias conformando Comités Inter-jurisdiccionales. Encaramos grandes obras como la canalización del Vila Cululú o el Canal Interprovincial del acceso al agua es un derecho humano intransferible y constituye un bien social trascendental. Por ello estamos implementando un plan de acueductos para llevar agua potable a toda la provincia, resolviendo una deuda histórica. Inauguramos el Acueducto del Norte. Pusimos en funcionamiento la primera etapa del Desvío Arijón, llevando agua potable a Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé y estamos ejecutando la segunda etapa, para llegar a Rafaela y otras localidades de dos departamentos”.

“Inauguramos la primera etapa del Acueducto de La Costa, que brinda servicio a los habitantes de San José del Rincón. Se encuentra habilitado el Acueducto Reconquista, para proveer a 24 localidades del norte de la provincia con una inversión de 6 mil millones de pesos. Y estamos avanzando en la II etapa del Acueducto Gran Rosario y la ampliación de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe que ya están licitados. Y hemos proyectado junto a Córdoba el Acueducto Biprovincial Coronda/San Francisco para abastecer de agua a más de 30 localidades de nuestra provincia y 38 en Córdoba en una primera etapa”.

“Llevamos ejecutadas 180 obras entre remodelación integral de avenidas, grandes desagües, accesos y puentes para municipios y comunas. Obras en localidades chicas y grandes, acordadas y realizadas por cada uno de estos municipios y comunas, ejecutadas y financiadas por el Gobierno Provincial”.

MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

“Destinamos 1500 millones anuales para reemplazar el subsidio que Nación quitó al sistema de transporte y los distribuimos en acuerdo con los municipios beneficiarios”.

“Renovamos el Aeropuerto Metropolitano de Santa Fe y el Aeropuerto de Rosario para mejorar nuestra conectividad aérea. Y encaramos la nueva terminal internacional del Aeropuerto Rosario. En el Puerto de Santa Fe por primera vez en muchos años comenzamos a cargar granos y tenemos en licitación un nuevo puerto de contenedores, con el desafío de recuperar definitivamente el puerto de Santa Fe para toda la región”.

MÁS SEGURIDAD

“Pusimos en marcha un Plan de Seguridad pensado de manera integral y abarcativo de los múltiples aspectos del problema. Un primer objetivo era profundizar la reforma policial".

"Impulsamos junto al Ministerio Público de la Acusación y los gobiernos locales de Rosario, Santa Fe y Rafaela el Dispositivo de Intervención Multiagencial para el Abordaje Territorial de las Violencias, con notable éxito en el objetivo de pacificar los territorios más afectados por la violencia”.

“Coherentes con esta visión de la seguridad hemos priorizando el trabajo sobre los barrios más cruzados por la violencia. La intervención social más impactante por su despliegue territorial es el Plan ABRE. Empezó en 33 barrios y hoy amplió su escala a 69 barrios de los grandes centros urbanos de la provincia".

“Más de 15 mil jóvenes participan todos los años del programa Nueva Oportunidad y otros 45 mil en este periodo volvieron a la escuela porque fuimos a sus casas a ayudarlos para regresar al estudio”.

MÁS JUSTICIA

"En este período hicimos cambios muy significativos en el ámbito del Poder Judicial. La sociedad exige un servicio de justicia eficiente, moderno y transparente. Un primer paso fue agilizar el proceso de selección de jueces, camaristas, fiscales y defensores, lo que nos permitió cubrir más de 250 vacantes en tres años, el mayor número desde 1983".

"Promovimos la reforma de todos los códigos procesales de la provincia: el Código Procesal Laboral y el Código Procesal Penal, aprobados por esta Legislatura, como también el nuevo Código de Faltas denominado Código de Convivencia. Están en tratamiento, todavía, la reforma del Código

Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal Penal Juvenil", indicó Lifschitz.

"Se puso en marcha el plan de obras para el Poder Judicial más importante de los últimos 60 años en la Provincia de Santa Fe. Ya está en funcionamiento el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, se está construyendo la tercera etapa de los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal, los edificios nuevos para los Tribunales de la ciudad de Reconquista, de Casilda y de Cañada de Gómez, a su vez, se están encarando obras importantes en el viejo Hospital de Venado Tuerto para

erigir allí el Centro de Justicia Penal del Departamento General López. Se implementaron cambios muy importantes con la modernización y la digitalización de los Registros de la Propiedad, del Registro Civil y la Mesa de Entrada Digital que permite el acceso informático de distintos trámites".

MÁS VIVIENDAS

“Con la creación de la Secretaría de Estado del Hábitat, en diciembre de 2011, el gobierno provincial cambió su política habitacional, pasando de un modelo tradicional donde el Estado únicamente construía y adjudicaba viviendas terminadas o llave en mano, a un paradigma superador, mucho más abarcativo e integral, con el eje puesto en la generación de soluciones habitacionales que garanticen el acceso a la infraestructura y los servicios, entornos de calidad y equipamiento comunitario, articulando especialmente en las grandes ciudades con los gobiernos locales, y en el diseño de políticas específicas para promover el acceso al suelo y a la primer vivienda propia. Este nuevo esquema permitió brindar, a la fecha, soluciones de mejora habitacionales a más de 50 mil familias santafesinas y trabajar en la actualidad en otras 23 mil”.

MÁS SALUD

“En Santa Fe consideramos la salud un bien público y un derecho. Y lo traducimos en políticas de Estado. El sistema público de salud está organizado en una red integrada de servicios con tres niveles de atención, enfatizando la descentralización territorial y la cercanía, y es gracias a la inversión realizada en esta red que hemos podido brindar casi 10 millones de atenciones ambulatorias por año en los tres niveles en toda la provincia”.

“Terminamos y pusimos en funcionamiento tres hospitales: en Venado Tuerto, Ceres y el Cemafe. Invertimos en obras de remodelación y ampliaciones en el Hospital Centenario, el Hospital Cullen, el Hospital de Casilda, San Lorenzo, San Jorge y Villa Constitución, entre otros. Estamos inaugurando en este semestre el Iturraspe y el de Reconquista y antes de fin de año el de Coronda y llamando a licitación para terminar los de Rafaela y Rosario. Construimos más de 100 Centros de Atención Primaria en distintos puntos de la Provincia. Seguimos modificando las maternidades en el segundo nivel de salud en toda la provincia para que las madres tengan la posibilidad de tener un parto seguro y respetado”.

MÁS EDUCACIÓN

“Asumimos a la educación como un eje de nuestra acción progresista. Una educación humanista, emancipadora, informada, atenta a las nuevas tecnologías y a los desafíos que el futuro le impone al presente. Que forma para el trabajo productivo de hoy y la economía del conocimiento del mañana Una educación incluyente, de calidad y contenedora”.

“En el marco de esta verdadera política de Estado educativa que ya lleva 12 años y que nos distingue en el país es que creamos 757 salas de nivel inicial y alcanzamos el 100 por ciento de la cobertura de la sala de 4 años, obligatoria desde 2015. En 233 escuelas primarias ampliamos la jornada escolar porque como pone en evidencia la experiencia internacional, más tiempo en la escuela implica mejores aprendizajes. Abrimos 270 secundarias para garantizar el derecho a la educación obligatoria de los jóvenes. Llevamos 73 carreras terciarias a pequeñas localidades, barrios de grandes ciudades y parques industriales”.

“Construimos 101 nuevos edificios escolares, 20 nuevos edificios para los institutos superiores. Ampliamos y refaccionamos 1023 edificios escolares para incluir a más estudiantes y mejorar los entornos de aprendizaje”.



“Sumamos también una importante infraestructura deportiva para uso escolar: piletas de natación, pistas de atletismo, playones deportivos y espacios educativos a cielo abierto”.

MÁS ENERGÍA

“También lanzamos el Programa GENERFE, que promueve el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de energías limpias, contribuye a la diversificación de la matriz energética y a su vez, incentiva la creación de valor dentro del territorio provincial. En la primera etapa, el programa GENERFE potenciará el servicio eléctrico en los corredores Norte (Rafaela a Tostado) y Sur (Casilda hasta Rufino) beneficiando a más de 320.000 habitantes. La potencia total a adjudicar en esta etapa asciende a 50 MW distribuidos en parques fotovoltaicos y eólicos. Además, ya funciona a título experimental la primera Planta Fotovoltaica de la provincia en la ciudad de San Lorenzo. A través del Programa Prosumidores de generación de energía renovable por parte de los productores-consumidores de energía, otorgamos créditos blandos para la incorporación de energía renovable en Pymes y usuarios domiciliarios”.

ABRAZAR LA POLÍTICA CON PASIÓN

“A los legisladores, les pido que sigamos avanzando. El legado de la política, además de las obras, de la salud y la educación, debe ser una legislación moderna, un nuevo marco jurídico para el futuro”.

“A los jóvenes, les pido que no pidan permiso. Que sean protagonistas. Éste es el tiempo de ustedes. No hay otro. Pónganle ritmo, energía, alegría y compromiso a la militancia política o social, al trabajo y al estudio. Sean ustedes abanderados de un tiempo nuevo, de un tiempo de refundación del país. Hagan cosas nuevas con ideas nuevas y con métodos nuevos. Ustedes pueden contagiar al resto”.

“A todos y todas les pido unidad, porque solo la unión hace la fuerza, generosidad para entender que primero está el conjunto y después están las partes. Convicción para avanzar, siempre adelante. La historia no nos perdonaría que no hayamos hecho lo suficiente para mantener en alto las banderas que heredamos de la historia de nuestras organizaciones políticas ni que traicionemos los ideales que nos llevaron a abrazar la política con pasión”.

“En el día de los Trabajadores y de la Constitución Nacional, adelante, ¡adelante Santa Fe!”, concluyó el gobernador.