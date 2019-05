Liga Rafaelina: Unión encara un partido clave en la pelea por el título

Unión se medirá este jueves en el Estadio de la Avenida contra Ben Hur, por la séptima fecha del Apertura. Será uno de esos partidos que pueden definir para qué está cada uno: la BH llega como líder con 15 unidades, mientras que el Verde (11) intentará ganar para acomodarse como escolta.

La acción tendrá continuidad el viernes, cuando a las 22 Atlético Rafaela reciba a Talleres de María Juana en el Germán Solterman.

El domingo, en el horario de las 15:30, cinco partidos cerrarán la séptima jornada: Deportivo Ramona vs Libertad; 9 de Julio vs Peñarol; Argentino Quilmes vs Deportivo Tacural; Ferro vs Sportivo Norte; Brown de San Vicente vs Florida.

POSICIONES