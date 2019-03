Llega el "Tinder de Facebook": funciona dentro de la red social y prioriza el texto antes que la imagen

A partir de hoy estará disponible en México y la Argentina, además de Colombia, Tailandia y Canadá. Desde la compañía dicen que quieren construir relaciones "con sentido" y se alejan del "swiping", característica común de este tipo de servicios.



Facebook Dating, la herramienta de citas de la red social de Mark Zuckerberg

No es una app nueva, es una función dentro de la red social. Facebook Dating, la herramienta de citas, ya está disponible en la Argentina y México. Permite crear un perfil en paralelo a la cuenta existente y descarta el swiping(el deslizamiento a la derecha o izquierda, aprobando o descartando perfiles), el común denominador de este tipo de servicios.

El año pasado, en el F8, evento anual de desarolladores de la compañía, su CEO y fundador, Mark Zuckerberg, anunciaba esta herramienta. "Va a servir para construir relaciones reales a largo plazo, no solo aventuras", aseguraba.

"Las personas en Facebook se relacionan de diferentes formas, por ejemplo, con intenciones románticas. Más de 200 millones de usuarios se han definido como ´solteros´ en la red social.Sabemos que no todos pueden estar interesados en esta herramienta pero pensamos que es una gran oportunidad para ayudarlos", señaló a InfobaeCharmaine Hung, Gerente de Producto de Facebook Dating.

Hung explicó que está disponible dentro de la app a partir de este 28 de marzo y es abierta a personas que quieran conocer a otras, alejándose del swiping. Otro de los distintivos es que si bien los usuarios subirán fotos para completar sus perfiles, los chats solo contendrán texto, dejando afuera a links, fotos y videos (al menos, en esta etapa inicial).







"En Facebook, las personas tienen amigos, amigos de amigos. En Dating, nos estamos enfocando en quienes no son amigos. Me suelen preguntar si en Dating encontrarán a su tía o hermano. Y no, tendremos cuidado para que eso no suceda", aseguró Hung, quien anteriormente dirigió el lanzamiento del primer auricular VR independiente de Facebook, Oculus Go.

Sobre las diferencias de Facebook Dating con otras apps de citas como Tinder o Happn, la gerente dijo que "hay varias características distintas. Nosotros queremos centrarnos en lograr conversaciones con sentido, relaciones con sentido. Dejamos afuera a los juegos, queremos que los usuarios usen la herramienta de forma consciente".

Explicó también que "el usuario podrá ver perfiles de personas, con fotos, pero la decisión no se basará en una foto. Además, estamos muy enfocados en la seguridad. Eso sí, la herramienta brindará tu nombre y edad reales, esto es algo que no se podrá cambiar".

Facebook Dating ya está disponible en Colombia, Canadá y Tailandia.Comenzará a aparecer gradualmente para usuarios de iOS y Android en Argentina y México. La función está destinada solo para personas mayores de 18 años.

https://www.infobae.com/america/tecno/2019/03/28/llega-a-la-argentina-y-mexico-el-tinder-de-facebook-funciona-dentro-de-la-red-social-y-prioriza-el-texto-antes-que-la-imagen/