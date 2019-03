María Eugenia Bielsa en el norte provincial: "No debemos ser complacientes con la política"

La precandidata a gobernadora de Encuentro por Santa Fe realizó una intensa recorrida por el norte provincial en la que se reunió con vecinos, empresarios pymes, organizaciones campesinas, movimientos sociales, de mujeres, de jóvenes y con representantes obreros de la CGT, la CTA y la intersindical.

“Hay un norte que puede desarrollarse, que tiene problemas de trabajo, de infraestructura, de integración, que posee un enorme potencial, pero que está cansado de oír promesas incumplidas. Por eso no hay que decir más, el compromiso es con el hacer”, refirió la arquitecta. “Venimos de barrios en los que se nos plantea el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, a los servicios básicos, derechos que una gobernadora que cree en la justicia social debe enarbolar como una bandera en la que no se puede claudicar”, añadió.

“En cada encuentro, redoblamos nuestro compromiso de gobernar la provincia para que el Estado vuelva a estar presente con políticas activas, como lo hicimos durante nuestra gestión entre 2003 y 2007 con el ingeniero Jorge Obeid”, precisó la ex vicegobernadora.

La precandidata indicó que “cada uno de los recorridos por los departamentos del norte, pensado como una integralidad, refuerza el plan de gobierno de este espacio”. “Pero también cada charla con los vecinos y las vecinas, que saben mejor que nadie cuáles son sus necesidades, aporta ideas para la elaboración de políticas de Estado. Por eso nuestra tarea es escuchar, escuchar y escuchar, para luego hacer, hacer y hacer”, subrayó.

Bielsa agradeció a sus precandidatos por “haber preparado recorridos no complacientes con la política” o “actos donde nos tiremos flores”. “Hemos estado en ese lugar donde está la carencia, donde está la necesidad, y eso nos sirve para que todos nos preguntemos, como comunidad y como representes, cuánto dolor estamos dispuestos a tolerar”, remarcó.

“Yo creo que no debemos estar dispuestos a tolerar el dolor que significa vivir en condiciones que no son de dignidad. No queremos perder más derechos, sino recuperarlos, para eso queremos gobernar”, concluyó la precandidata a gobernadora de Encuentro por Santa Fe.

Reconquista, Avellaneda, Calchaquí, Vera, Margarita, La Gallareta, Garabato e Intiyaco fueron algunas de las localidades a las que arribó Bielsa, siempre acompañada de su candidato a vice, Danilo Capitani; los precandidatos a la Cámara Baja provincial, Silvina Frana y Claudio Leoni; y representantes distritales de Encuentro, como el precandidato a senador por el departamento de Vera, Fabián Couvert y la precandidata a senadora por el departamento de General Obligado, Juana Castagnino.