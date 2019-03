Paro docente: la semana que viene no arrancan las clases

Se realizó este miércoles 27 de febrero la asamblea provincial de Amsafe en la que se resolvió realizar un paro de 48 horas la semana próxima, los días 6 y 7 de marzo, por lo que las clases no darán inicio el miércoles venidero, como estaba previsto.

Asimismo, también se votó a favor de adherir al Paro Internacional de Mujeres del día 8 de marzo, por lo que serán tres los días (miércoles, jueves y viernes) de inactividad.

En total, en las asambleas departamentales, participaron 30.136 docentes, de los cuales 29.787 se inclinaron por la moción del paro de 48 horas.

También dispuso Amsafe que, en caso de no haber una convocatoria a paritarias con nueva propuesta para evaluar en asamblea, habrá otro paro de 48 hs. el 12 y 13 de marzo.

En un comunicado, el gremio anunció además una “movilización a Buenos Aires el 6 de marzo, acciones locales y movilización provincial a la ciudad de Santa fe para la segunda semana”.

Detalles

Sobre las principales demandas vertidas en la junta docente, la secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, detalló a este diario que lo que se pide es “la elaboración de una propuesta concreta, con un porcentaje base de discusión y con cláusula de actualización que no esté sujeta a la recaudación”. También, aclaró que se pusieron en consideración otros puntos como “asignaciones familiares, aumentos de tarifas de servicios, transporte y canasta básica alimentaria”.

Respecto del rechazo contundente expresado en la votación, Alesso lo adjudicó al malhumor visible de los docentes. “En la asamblea se percibió un enojo generalizado”, dijo y agregó que en gran medida estuvo motivado por “el complejo contexto nacional así como la falta de un ofrecimiento salarial concreto”.

En cuanto a los dichos del ministro de Gobierno y Reforma -que sugirió el malestar provocado por ser el “cuarto año que nos toca un inicio de año complicado”-, la dirigente replicó que “con la ofrecido hasta el momento, en el mes de abril no van a poder calcular cuánto cobrará una maestra de grado o cuánto será el aumento para un catedrático de 20 años de antigüedad”.

Resolución

El Órgano Resolutivo de AMSAFË definió:

ORDEN PROVINCIAL: RECHAZAR LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PROVINCIAL

-En la primera semana de clases, paro provincial el 6 y 7 de marzo, y paro el 8 de marzo en adhesión al Paro Internacional de Mujeres.

-En caso de no haber una convocatoria a Paritarias con nueva propuesta para evaluar en asamblea: Paro de 48 hs. el 12 y 13 de marzo.

-Movilización a Buenos Aires el 6 de marzo, acciones locales y movilización provincial a la ciudad de Santa fe para la segunda semana.



EXIGIMOS:

-Aumento salarial para activos y pasivos.

-Respeto a las relaciones salariales entre cargos, jerarquías y horas de cátedra.

-Salarios acordes al aumento de las tarifas y el costo de la canasta familiar.

-Urgente pago del proporcional de vacaciones a reemplazantes.

-Urgente pago de la deuda de material didáctico.

-Derogación de la 4ta categoría del Impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia.

-Transporte gratuito para docentes de toda la provincia.

-Aumento urgente de partidas de comedor y copa de leche. Pago de copa de leche a escuelas en contexto de encierro y a CAEBA.

-Aumento urgente de las asignaciones familiares.

-Pago de viáticos a supervisores.

-Reconocimiento de telefonía celular para escuelas que no cuenten con teléfono fijo y para supervisores.

-No al recorte de las prácticas médicas y prestaciones de servicio de IAPOS.

-Modificación de los aportes al IAPOS que realizan los jubilados, equiparándolo al de los activos.

-Cobertura prestacional de IAPOS para los reemplazantes y su grupo familiar.

-No al recorte en salud. No a la “tablita”. Promover la prevención y promoción de la salud, auditorías y juntas médicas. La auditoría debe ser fehaciente (reformulación de la resolución 1150/12).

-Convocatoria urgente al Comité Mixto para el tratamiento de infraestructura escolar, salud, elementos de seguridad necesarios, etc.

-Exigir la implementación de los protocolos acordados en paritaria sobre escuela en obra y evacuación de escuelas fumigadas.

-Implementación de ESI en todas las escuelas. Sanción de la Ley Provincial de Educación Sexual Integral.

-Jornadas Institucionales por la No Violencia hacia las mujeres.

-Creación de cargos y horas cátedra en todos los niveles y modalidades.

-Discusión de la Reforma Orgánica y Académica de la Educación Secundaria, incluyendo las problemáticas de sobrecarga de tareas a Directivos y la situación de ATD, preceptores y Catedráticos en general entre otros temas.

-Pago inmediato a los/as compañeros/as de la Red de Escuelas Orquestas y que articule los medios para la carga de las horas que prometieron en acuerdo paritario.

-Exigir que el Ministerio de Educación cumpla con lo acordado en paritaria 2018 la disposición que efectiviza la incorporación de los docentes Suplentes al escalafón interno de horas cátedra en las escuelas de educación artística.

-Traspaso del Ministerio de Salud a educación de las escuelas de enfermería, y titularización de sus docentes.

-Creación de la figura de coordinador y/o supervisor de los equipos interdisciplinarios de la modalidad especial, que garantice la carrera de ascenso en el sistema educativo.

-Concreción de los concursos pendientes.



ORDEN NACIONAL (mandato al Congreso de CTERA este 28/02)

-No inicio del ciclo lectivo. Paro de 48 hs. en la primera semana los días miércoles 06 y jueves 07 de marzo. Movilización nacional a Buenos Aires el miércoles 06/03.

-Participar activamente en el Paro Internacional de Mujeres convocado para el viernes 08 de marzo y sumarnos a las convocatorias de las Multisectoriales de toda la Provincia.

-Facultar al Plenario de Secretarios Generales y a la Junta Ejecutiva de CTERA a que en caso de que no exista convocatoria a la Paritaria Nacional Docente defina la continuidad del Plan de Lucha, unificando con los otros gremios docentes, los estudiantes y la comunidad.

Privados

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) tendrá su asamblea mañana viernes en horas de la mañana. Ese será el momento en que definirán sobre la ratificación del Gobierno provincial de mantener solamente la cláusula con resguardo tributario o condicionada.

El titular de la seccional Santa Fe, Pedro Bayúgar, ya adelantó el trabajo conjunto que vienen llevando a cabo con Amsafé. Por este motivo, se espera que la resolución sea de adherir al paro del 6 y 7 de marzo, en conjunto con el cese del 8 por el Día de la Mujer.