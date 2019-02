Maestros de Rafaela votaron por el no inicio de clases

Hasta hoy a las 9 se tomarán los resultados de esas votaciones, que reflejarán los votos de los docentes del departamento Castellanos, los que serán volcados en la asamblea provincial que se realizará en la tarde de hoy.

Ayer, la delegada local de Amsafe, Gricelda Marcos, aclaró que las medidas de fuerza de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina van por cuerda separada de las que disponga Amsafe, que por ser una de las entidades de base de Ctera, también participa en el Congreso de la Confederación.

Sobre la cuestión, Marcos dijo que "los paros a nivel nacional se tienen que ratificar en el Congreso que habrá el 28 de febrero en Buenos Aires. En las asambleas departamentales los docentes tratamos los temas provincial y nacional. Se vio reflejada la idea de acompañar el paro de nivel nacional, que sería para el 6 y 7 de marzo, más la adhesión al paro por el 8M (Día Internacional de la Mujer). Ayer (por el lunes) hubo asambleas departamentales, ahora pasamos a la Provincia y habrá un mandato que llevarán los congresales a Buenos Aires para definir. El paro está anunciado y lo tienen que confirmar las bases", apuntó.

En la Provincia

Gricelda Marcos –quien estuvo en el programa televisivo local Bien Despiertos, que se emite por Cablevisión- lamentó el retraso en conocer las propuestas salariales por parte de la Provincia, que no alcanza a cubrir las expectativas del magisterio santafesino. "Lamentablemente la última reunión no fue una mesa paritaria, sino una reunión técnica, donde el Gobierno volvió a presentar la misma propuesta, es decir, aplicación de cláusula gatillo con el condicionamiento de que cesa cláusula se aplicaría según la recaudación tributaria y sin ninguna cifra compensatoria".

En esa dirección, recordó que "hasta enero la cláusula gatillo había sido una forma de que en el 2018 tengamos una recomposición mes a mes. Esa recomposición venía atrasada, porque con el sueldo de enero cobramos la compensación de noviembre. Ahora pagarían si hay recaudación suficiente. Es algo que será difícil de implementar. El ánimo en nuestra asamblea no fue el mejor. El Gobierno debe hacer la propuesta en una mesa paritaria, no en una simple mesa técnica, sin porcentaje inicial de aumento y con cláusula gatillo condicionada", advirtió.

En cuanto a las mociones, ratificó que "la propuesta se rechazó desde el vamos, las dos mociones contemplan ese rechazo. Una establece un paro de 48 horas para la primera semana (6 y 7 de marzo) más el paro del 8 M (en realidad, la Provincia desobliga a las trabajadoras en esa jornada) y otras 48 horas en la segunda semana. La otra moción, en cambio, propone 72 horas de paro para la segunda semana. El espíritu general de la asamblea en el departamento Castellanos fue de rechazo a las propuestas efectuadas por la Provincia".

Finalmente, Marcos consideró que "el Gobierno sigue sin pensar en los empleados públicos, ya que todavía no ha arreglado ningún gremio estatal. Tendrá que bajar a la tierra y acordarse de los trabajadores. Siempre se acuerdan tarde, se dilató mucho la presentación de propuestas. Después el que tiene la culpa es el empleado público", afirmó.