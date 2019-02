Peligra el inicio de clases

Es que ya cuando se retiraban el jueves pasado del Ministerio de Trabajo después de calificar como insuficiente la propuesta de mejora salarial que había formulado el gobierno, los dirigentes emplazaban a los funcionarios y advertían que hoy debían ser convocados nuevamente para evitar un escenario de conflicto. Pero la invitación para la reunión de la mesa formal no se dio hasta el momento. Sí llegó por la mañana de este lunes una convocatoria para que a las 11.30 de la presente jornada se reunieran las comisiones técnicas. “Eso no es reunión paritaria”, aclaró la titular de Amsafe, Sonia Alesso, consultada por El Litoral.

Este lunes por la mañana se reunieron los delegados seccionales en el sindicato donde se comenzaron a definir los pasos a seguir en virtud del escenario planteado.

“Es una paritaria que empezó el 5 de febrero -recordó la dirigente-; había tiempo para hacer una mejor propuesta y hasta para reformularla. No es que arrancó tarde”, insistió. A su criterio, teniendo en cuenta la fecha de la primera reunión, las partes ya deberían estar en otra instancia de discusión.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Alesso sostuvo que el gobierno ratificó sin modificaciones su propuesta, sujetando la aplicación de la actualización por “cláusula gatillo” a la recaudación.

Para Alesso “eso está muy lejos de lo que esperamos” y “el gobierno cierra las puertas con esta propuesta”. Por lo cual se convocó a asamblea para el miércoles, abriendo la posibilidad de que se resuelva no iniciar el ciclo lectivo, previsto para el próximo 6 de marzo.

Al margen de las medidas que eventualmente se resuelvan el miércoles en asamblea, el inicio de clases se vería afectado, de todos modos, por el paro de Ctera anunciado para los días 6 y 7 de marzo.

AMSAFE convoca a Asamblea Provincial este 27 de febrero

AMSAFE resolvió convocar a su Asamblea Provincial este miércoles 27 de febrero para definir las acciones a seguir. Mientras que este lunes 25 y martes 26 se realizarán las asambleas departamentales en cada una de las diecinueve delegaciones de AMSAFE.

(Rafaela Noticias) En la tarde del lunes se llevó a cabo la Asamblea Departamental del Amsafe Castellanos, gremio que nuclea a los docentes públicos de las escuelas de Rafaela y la región. Del encuentro surgieron las mociones, que los maestros deberán votar entre el martes y el miércoles, para luego llevar una postura a la Asamblea Provincial a realizarse en la ciudad de Santa Fe este miércoles por la tarde.

Entre los presentes, no surgió ninguna moción de aceptar la propuesta de aumento salarial del gobierno provincial, por eso las dos alternativas planteadas contemplan medidas de fuerza. Así la moción 1 expresa: "No inicio del ciclo lectivo. Paro por 48 horas los días 6 y 7 con movilización a Santa Fe, con adhesión al paro del 8 M (Día Internacional de la Mujer). Segunda semana de marzo, paro de 48 horas los días 12 y 13". En tanto, la moción 2, implica: "No inicio del ciclo lectivo. Paro por 48 horas los días 6 y 7, con adhesión al paro del 8 M (Día Internacional de la Mujer). Segunda semana de marzo, paro de 72 horas los días 12, 13 y 14, para luego hacer una asamblea evaluativa. Movilización provincial y nacional y Asamblea Departamental cada semana".

Los reclamos

En la Asamblea del Departamento Castellanos se comentó que "si bien el gobierno provincial volvió a convocar al diálogo, sólo lo hizo con las comisiones técnicas. No hubo propuesta nueva, no hay porcentaje de aumento y se sigue sosteniendo una cláusula gatillo que no es cláusula, ya que está condicionada a la recaudación tributaria". Tampoco la Provincia "aclara cómo va a ser esa cláusula: si mensual o si se va a dar en algún mes en particular". Desde AMSAFE se pide un aumento "que atienda a la pérdida del poder adquisitivo del docente, con un salario igual a la canasta familiar y que además se actualicen las asignaciones por hijo, que están congeladas desde el 2015". También se habló de "solicitar el cumplimiento de la paritaria nacional, mejorar la relación de horas cátedra y cargos, derogar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, solucionar los inconvenientes que hay con la obra social IAPOS". Además, los docentes se mostraron en contra de "la tablita de (la Ministra de Educación) Balagué (de recortar los días de licencias médicas docentes)", como así también solicitaron "que haya una política para cubrir el transporte de los maestros, que se pague el proporcional de vacaciones a los reemplazantes, que se aumente el aporte a los comedores escolares y que se lleven a cabo los concursos pendientes".