Erik Thomas, la nueva incorporación de Libertad

Thomas nació en Paraná, pero desde los 6 años reside en Estados Unidos, ya que su padre es James Thomas, campeón con Ferro en 1989 de la Liga Nacional. Este miércoles 16 de enero estará cumpliendo 24 años.

Entre sus antecedentes, tuvo un gran paso por el básquetbol universitario estadounidense, jugando en New Orleans Privateers de la NCAA, en donde tras once partidos promedió 20,5 puntos por juego (con una efectividad de campo del 62,7%), 8,1 rebotes, dos asistencias y 1,5 robos. Anteriormente también lo hizo en los Privateers de New Orleans, con promedios de 19.1 puntos, 7.8 rebotes, 2.3 asistencias y 1.5 robos en 31 encuentros y clasificando a su equipo para el March Madness. También representó a la Argentina en la Selección Nacional U17 en el 2010.

Regatas de Corrientes fue su primer equipo en la etapa profesional. Fichó por dos temporadas. En el torneo 2017/18, promedió 3,5 puntos con una media cercana a los 9 minutos por partido, disputando 30 partidos. <br>En el último Super 20, Thomas sumó 9:43 minutos por partidos y promedió 4 puntos y 3 rebotes por juego. En la actual competencia, jugó los primeros 5 partidos en el arranque de La Liga Banco Comafi que se disputaron el año pasado, promediando 5,6 puntos y 4,8 rebotes con una presencia de 13,2 minutos por juego.

Thomas no se presentó a los entrenamientos de Regatas de Corrientes en este 2019, y la dirigencia y cuerpo técnico del Fantasma decidió prescindir de sus servicios.