Los Tigres enfrentan a Peñarol en La Feliz

Libertad enfrentará esta noche, a las 21:00, a Peñarol de Mar del Plata en el estadio Once Unidos. El entrenador Sebastián Saborido no contará con Ariel Zago que tiene para 45 días de recuperación por su lesión en la mano derecha y Marcos Saglietti sigue afectado de una lumbalgia, por lo que su presencia está en duda.

Los Tigres producen asombro porque han respondido en esta temporada ante cada adversidad, en la mayoría de los casos, con una respuesta positiva. La campaña en la Liga Sudamericana o algunos resultados con rivales de jerarquía como Comunicaciones (no tuvo 3 fichas mayores) son una prueba de ello. Figueredo afirmó: "A veces, en nuestra inconciencia, le perdemos el respeto a los rivales". ¿Podrá esta noche superar otra vara muy alta que le puso el destino, cuando enfrente al Milrayita con un equipo semi desmantelado? Los aurinegros no tendrán a Ariel Zago, probablemente tampoco a Marcos Saglietti y y aún espera por el reemplazo de Juan Cangelossi. Ausentes 3 ficha mayores más una ficha que no se utilizó en lo que va de la temporada, parece mucha ventaja para un rival que tampoco la está pasando bien.

Los marplatenses perdieron a Bruno Barovero y al extranjero Du´Vaughn Maxwell, cerrando el 2018 con un récord negativo 2-5. El plantel dirigido por Leo Gutiérrez pudo reemplazarlos por el ala pivote Todd Brown y el escolta nacional Juan Pablo Vaulet. Un duelo donde las apuestas, por el contexto, parecen favorecer al dueño de casa, pero teniendo enfrente a Libertad, nada se puede dar por sentado hasta el pitazo final.

PEÑAROL - LIBERTAD

Día: Viernes 11 de enero Hora: 21.00 TV: La Liga Contenidos Movistar

Árbitros: Diego Rougier - Rodrigo Castillo - Sebastián Moncloba

Estadio: Once Unidos (Mar del Plata)

Parte Médico: En el local no será de la partida Damián Tintorelli por una fractura parcial del quinto metacarpiano de su mano derecha, se estima que en un mes podrá estar recuperado.

En la visita, Ariel Zago sufrió la fractura oblicua sin desplazamiento de la primera falange del dedo anular de su mano derecha que lo tendrá alejado de la competencia oficial al menos por un mes y medio. También el capitán, Marcos Saglietti, afectado por una lumbalgia, está en duda.