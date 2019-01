Se reglamentó la "Ley Justina" para promover la donación de órganos

Establece que se podrá realizar la ablación de órganos a toda persona mayor de 18 años que no haya dejado una constancia expresa de su oposición a la donación. Más de 10 mil argentinos se encuentran actualmente en lista de espera para un trasplante. De esa cantidad, 550 viven en la provincia de Santa Fe.

El Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Trasplante de Órganos que regula las actividades vinculadas a la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano en todo el país y que fue aprobada en 2018. El cambio más significativo que introdujo la ley implica que los familiares de la persona fallecida ya no serán los encargados de autorizar la donación.

Además, la norma establece que se podrá realizar la ablación de órganos a toda persona mayor de 18 años que no haya dejado una constancia expresa de su oposición a la donación.

El Incucai será la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.447, que fue aprobada en 2018 y se inspiró en Justina Lo Cane, una nena de 12 años que murió en noviembre de 2017 en la Fundación Favaloro, a la espera de un trasplante de corazón.

La normativa establece, además, que la "información a donantes y receptores no podrá ser brindada en un mismo acto en forma conjunta" y señala que la atención integral del paciente trasplantado "comprende la cobertura del 100% en la provisión de medicamentos, estudios y diagnósticos". La ley entró en vigencia el 4 de agosto pasado. En ese mes, se registró un récord de 88 donaciones de órganos.

BALANCE 2018

Un total de 701 procesos de donación se llevaron a cabo durante 2018, lo que permitió que 1.681 pacientes en lista de espera accedan a un trasplante de órganos, informó el INCUCAI. La cantidad de donantes superó la marca histórica que había registrado el 2012, con 630 casos.

Asimismo, el total de procesos de donación de órganos creció un 18 por ciento con respecto al año anterior, pasando de 593 procesos concretados en 2017 a 701 realizados en 2018. De esta forma, la Argentina alcanzó la tasa de 15.75 Donantes por millón de habitantes, la más alta de su historia.

Los 701 donantes fueron generados por la intervención de los profesionales y técnicos de 230 establecimientos hospitalarios de 23 provincias. El 74% de los procesos con donación de órganos se concretó en establecimientos sanitarios de dependencia pública.

El 60% de los procesos de donación fueron multiorgánicos, al tiempo que también se concretaron 763 procesos de donación de córneas. De los 1.681 trasplantes de órganos realizados, 986 fueron renales, 409 hepáticos, 125 cardíacos, 84 renopancreáticos, 43 pulmonares, 21 hepatorenales, 6 cardiorenal, 5 pancreáticos, uno cardiopulomar y uno hepatointestinal. Se concretaron también 1.250 trasplantes de córneas.

Por otra parte, nueve provincias superaron la media nacional de donantes: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (34.88), Tucumán (34.45), Córdoba (22.26), Santa Fe (22.12), Misiones (21.89), Mendoza (21.03), Formosa (20.16), Entre Ríos (19.85) y Neuquén (17.01).

Además, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Misiones, Formosa, Neuquén, Catamarca, Jujuy, Río Negro, Chubut y Santiago del Estero superaron sus marcas históricas de donantes. Los establecimientos hospitalarios que concretaron más procesos de donación de órganos en 2018 fueron el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán, Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, Hospital de Urgencias de Córdoba, Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, Hospital Central de Mendoza.

La lista se completa con: el Hospital General de Agudos Simplemente Evita de González Catán, Hospital José María Cullen de Santa Fe, Hospital San Bernardo de Salta, Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón de Formosa y los Hospitales Nuevo San Roque y Misericordia de Córdoba.

Con la Nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, número 27.447, la cual contó con la aprobación por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, se fortaleció el sistema de procuración y agilizó y simplificó los procesos de donación y trasplante.

EN SANTA FE

El Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos (Cudaio) de la provincia de Santa Fe pudo sostener a lo largo del año pasado el crecimiento en la cantidad de donantes que se registró en 2017. Así, Hubo 77 donantes de órganos, una cifra que implica un crecimiento del 48% en comparación con los 52 donantes que se habían procurado en 2016 según publicó el diario El Litoral.

El titular del organismo, Martín Cuestas, destacó en declaraciones al mismo medio que "lo más importante de haber llegado al mismo número de donantes que en 2017 es que implica que hay una sustentabilidad en el sistema de procuración de órganos y tejidos de la provincia" a la vez que consideró que "nuestra meta es seguir fortaleciendo la estrategia para disminuir la lista de espera".

En este sentido, el Cudaio señaló que la tasa de donantes por millón de habitantes (PMH), si bien bajó respecto a 2017 (22,30 a 22,12), mantiene a la provincia de Santa Fe dentro de las principales en Argentina, superando el promedio del país que es de 15,75%.

Respecto al cambio que significó la entrada en vigencia en agosto último de la "Ley Justina" Nº 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, el subdirector del Cudaio, Martín Morejón, expresó a El Litoral que "si analizamos la oposición a la donación en el período de 6 meses anteriores y posteriores, bajo del 38% al 24%, posiblemente sea a causa del cambio de modelo de abordaje, si bien ya con la Ley 24.193 (de Trasplante de Órganos y Tejidos) ya no se consultaba a la familia sobre la voluntad de donación, sino que se recababa el testimonio del fallecido a través de su familia". Por eso consideró que "deberíamos ser prudentes y esperar más tiempo para sacar conclusiones precisas".

Por último, el Incucai, en su página oficial (www.argentina.gob.ar/salud/incucai), actualiza al instante la cantidad de pacientes que hay en el país en la lista de espera por un trasplante. Actualmente ese número se ubica en 7.591 personas, de las cuales 557 corresponden a la provincia de Santa Fe, la tercera por debajo de Buenos Aires (3.107) y Córdoba (746), y sobre Capital Federal (428).