Los Tigres arrancan el 2019 ante Comunicaciones

En el dueño de casa, el interrogante pasa por cómo va a suplir el entrenador Sebastián Saborido la ausencia de Juan Cangelossi. Hasta ahora no tiene reemplazo y es probable que el DT deba echar mano por algunos minutos de algunos de sus juveniles, en una competencia que exige una mayor rotación, atento a la periodicidad de sus partidos (72 horas después juega en Mar del Plata) y a las altas temperaturas reinantes. En la semana, el base Nicolás Copello sufrió un leve esguince en uno de sus tobillos, y si bien no se descarta su presencia en el duelo de esta noche, estuvo haciendo trabajo diferenciado y no estará al ciento por ciento físicamente.

Enfrente, estará el equipo de Mercedes, que cuenta con fichas mayores con mucho rodaje en la Liga Nacional, a tal punto que muestra un goleo repartido entre 8 hombres. Posee 3 extranjeros de jerarquía como lo son Robert Battle, Novar Gadson y Kyle Davis. Y entre los nacionales, sobresale el francotirador Selem Safar, el experimentado base Luis Cequeira, el sunchalense Facundo Giorgi con un sacrificado trabajo en defensa y el ala pivot Matías Bortolin, con paso por el básquet italiano. El dato: Comu ha jugado 4 partidos hasta ahora y no ha conseguido triunfos en los dos juegos que disputó en condición de visitante.

LIBERTAD - COMUNICACIONES

Día: Domingo 6 de enero Hora: 21.00 TV: La Liga Contenidos Movistar

Árbitros: Ariel Rosas - Jorge Chávez - Leandro Lezcano

Estadio: Hogar de Los Tigres (Sunchales)

Posiciones: Libertad se encuentra en la posición número once (3-3), mientras que Comunicaciones marcha un escalón más arriba con récord 2-2.

Rachas: Comunicaciones llega a este juego con cuatro partidos disputados, dos ganados (Argentino y Ferro) y dos perdidos (San Lorenzo y Obras) el último de visitante. Mientras que Libertad tiene un récord de 3-3. En el último partido superó a Olímpico de La Banda por 85 a 73.

El dato: Por razones estrictamentes personales, el experimentado "Juanchi" Cangelosi solicitó la rescisión de contrato a la Subcomisión de Básquet Profesional de Libertad.

El número: Khalil Kelley es el máximo anotador en Libertad (13,5) y está primero en rebotes (6,7). Marcos Saglietti es el líder en asistencias (3,7). En Comunicaciones, Selem Safar es el goleador del equipo (15,5), Robert Battle es el máximo rebotero (9,0) y Luis Cequeira el líder en asistencias (5,2).

Parte Médico: En Comunicaciones, respecto a quienes tenían algunos inconvenientes físicos, Facundo Giorgi llegó muy recuperado de su golpe en el codo, al igual que Novar Gadson (esguince de tobillo) y Robert Battle (golpe en el ojo). Todos estarán sin problemas en el juego de este domingo. El local también estará completo.