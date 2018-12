Hasta el año que viene

“Sólo se está cubriendo, por parte de los consumidores, el 75 % del costo de producción de la energía eléctrica; el Estado subsidia aún un 25%”, define el economista Aldo Abram.

“Vendemos nuestra producción en pesos y la producimos en dólares”, resume Marcelo Aimaro de la Mesa de Productores Lecheros al explicar el desbalance en el sector que lleva, inexorablemente, al cierre de pequeños tambos, “verdaderos enclaves sociales en el campo”, solía definir Realdo Scándalo, ex presidente de la Comuna de Colonia Raquel. Los (tambos) más grandes compran robots para producir: un relevamiento realizado por TodoAgro señala que en Argentina se instalarán más de 60 robots ordeñadores en 12 tambos de Córdoba y Buenos Aires, a un costo de 300 mil dólares cada uno para un sistema pastoril.

Más intensificación y escala, y menos mano de obra; o más barata si no es especializada. Y no solo en el campo. El FMI, además de bajar el gasto público, le exige al gobierno la demorada reforma laboral que desde el gremialismo simplifican con el verbo “uberizar”, esto es hacer más laxas las condiciones laborales.

El economista Carlos Seggiaro, aventuró que la caída de la economía podría detenerse en junio cuando ingresen las divisas de la cosecha gruesa pampeana (siempre y cuando el clima acompañe). ¿Verdaderamente alguien cree que los chacareros van a salir a comprar máquinas e implementos en un país a ciegas? Sospechamos que abarrotarán las casas de cambio para comprar dólares y, en el mejor de los casos y fieles a su tradición sanguínea, invertirán en ladrillos (fideicomisos de departamentos).

Ojalá “le erremos feo”

Otro economista, en este caso Orlando Ferreres, no le ve mucho futuro que digamos al país cuando, afirma, que el 43% de su población recibe una paga del Estado (en el 2002 era el 17 %). La actual gestión no sólo que no achicó el bendito “gasto público” (que el kirchnerismo incrementó en un 148 % entre el 2003 y el 2015) sino que lo engordó.

Ante semejante panorama, sumado a que el próximo Primer Mandatario seguirá atado a las rígidas condiciones del FMI, ya la pregunta fantástica no sería por qué habría de animarse a venir a Argentina el 2019, sino ¿quién se atreve a gobernarla?

Rumbo a las elecciones

Las elecciones no se suspenden por mal tiempo, ni por las pésimas condiciones económicas.

Los cronogramas electorales avanzan, inexorablemente rumbo a la definición de Presidente y Vicepresidente de la Nación para el período 2019-2023; bancas en las Cámaras de Diputados (130) y Senadores (24 en 8 Provincias) del Congreso de la Nación, así como también 22 provincias elegirán gobernadores. Además, también se votarán legisladores provinciales y 43 parlamentarios del Mercosur, 19 por el distrito nacional y 24 por distritos provinciales.

El primer test electoral será en La Pampa con primarias para el 17 de febrero y generales el 19 de mayo. Luego será el turno de Neuquén, que definirá todo el 10 de marzo, en una elección sin primarias.

En Córdoba, la elección será el 12 de mayo tras el decreto del gobernador Juan Schiaretti que va por un segundo mandato. Una semana después, Chubut irá a las urnas el 19 de mayo, aunque las primarias serán antes, el 17 de marzo.

En San Juan, las primarias abiertas serán el 31 de marzo y las generales el 2 de junio. Entre Ríos elegirá mandatario con primarias 14 de abril y generales el 9 de junio.

En Santa Fe, Miguel Lifschitz fijó las fechas de primarias para el 28 de abril y las generales el 16 de junio. Con cierre de listas el 22 de febrero.

Libro de pases abierto

En el fútbol profesional, el llamado libro de pases para la incorporación de jugadores en los equipos está abierto. En la política también.

El Gobernador Miguel Lifschitz juguetea con sus ocasionales interlocutores sobre su futuro. A algunos les dice que no descarta seguir pensando en una jugada nacional (Presidente de la Nación o Vice). A otros les deja la puerta abierta para acompañar a Antonio Bonfatti -como hiciera Bonfatti con él en el 2015- encabezando la lista de Diputados provinciales del FPCyS.

Pero a sus íntimos ya les aconsejó no ser ansiosos: “Lo voy a decidir a fines de enero”, clausuró.

En tren de especular, es probable que el Gobernador quiera jugar en los dos frentes (provincial y nacional) con una consulta popular por la reelección, que lo va a mantener muy activo por toda la Provincia trabajando para que sea contundente a favor del “si”.

De esta manera, Miguel Lifschitz bien podría encabezar la lista de Diputados de Antonio Bonfatti, y después estar en una fórmula nacional (¿junto a Roberto Lavagna?), toda vez que para Diputados provinciales, Lifschitz no sacaría menos de 800 mil votos; y si encima la consulta popular llegare a tener un amplio respaldo, sería un claro triunfo de su estrategia que lo posicionaría de manera inmejorable para que más de uno se lo dispute por tenerlo en una lista.

El dilema lo tienen los socios radicales NEO. Tal como alguna vez se escribió en esta columna, Antonio Bonfatti quiere “un lugar preponderante” para la mujer en su armado político, comenzando por fórmula. Si los NEO no tienen entre sus filas una mujer que los represente en el binomio gubernamental, le dejarán las manos libres al candidato para que escoja entre una independiente (en ese caso, Lifschitz ya tiene la persona). “La fórmula será integrada por el radicalismo NEO”, cortó por lo sano el Vicegobernador Fascendini.

De todos modos, sea cual fuere la decisión de Miguel Lifschitz, el precandidato Bonfatti impondrá de hecho la paridad de género en su lista de Diputados provinciales, lo cual genera no pocos resquemores entre las filas NEO, debido a que esta vez las conversaciones para la grilla de Diputados (cuyos 28 constitucionales los debería asegurar Miguel Lifschitz como cabeza de serie) serán más ásperas (por ello los futuros interlocutores decidieron tomar vacaciones hasta mediados de enero), toda vez que el socialismo tendrá que dividir por dos (los candidatos de Lifschitz y los de Bonfatti), mas los radicales NEO y los asociados (senadores Enrico y Giacomino) y el PDP que esta vez va por mas bancas “a salir”, argumentando las 80 listas de candidatos que presentarán en toda la Provincia. Los Partidos aliados SI y PARES junto a la ex Coalición Cívica, ahora CREO, también pugnarán por sus lugares.

El peronismo vela por sus candidatos

La curiosa aparición en público de María Eugenia Bielsa en conferencia de prensa junto a Héctor “Tigre” Cavallero (Partido del Progreso Social, filo kirchnerista) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) con apresurado retiro del recinto cuando le preguntaron por la política, (el objetivo de la rueda de prensa era flagelar al socialismo por la inseguridad y el narcotráfico) envolvió en un halo de mayor misterio el futuro de la enigmática arquitecta. Sus allegados, condicionados por un temeroso respeto, casi reverencial, se animan a asegurar que “jugará”. Sin más.

Calcomanías pegadas en inadecuados sitios públicos de esta capital (paradas de colectivos, carteles señalizadores de calles, parquímestros) con la leyenda “María Eugenia Bielsa Gobernadora”, con la rúbrica al pie “Ceibo”, hicieron que el Intendente José Corral ordenara identificar a los responsables para multarlos. Ya fue notificada la propia Bielsa y el Partido Justicialista.

Omar Perotti, de gira por el Norte provincial recibió la noticia sobre el confuso episodio en el que se vio envuelta la Diputada nacional Alejandra Rodenas, en una isla cercana a Rosario con trama narco de por medio. ¿Significará esto un giro inesperado en la relación política que los une?

Cambiemos mira a La Rosada

¿Qué le dijo el Presidente Mauricio Macri al Embajador Mario Barletta el 18 de diciembre pasado en el trayecto en auto desde Carrasco hasta Montevideo con motivo de la Cumbre del Mercosur? En la respuesta a ese interrogante está la resolución del enigma de las PASO en Cambiemos Santa Fe.

Ultima columna política del 2018. Buen final y mejor principio del 2019. El resto, tal como viene mano, se lo dejamos a la Divina Providencia.