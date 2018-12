Según Atilra, AdecoAgro “no depositó ni un dólar” y SanCor “no tiene insumos para producir”

“Está trabado el tema con el APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial). AdecoAgro pidió los títulos de las plantas y éstos todavía no se entregaron, por ende no depositó nada y la situación es bastante crítica“, explicó el secretario general de Atilra seccional Gálvez, Eduardo Pitón.

En el marco de la entrega de bolsones navideños, el secretario general de Atilra seccional Gálvez, Eduardo Pitón, se refirió a la situación de SanCor, que continúa con atrasos en el pago de sueldos y baja producción luego de firmar un acuerdo con Adecoagro para la venta de varias de sus plantas.

El gremialista explicó que actualmente hay ventas, pero faltan insumos. “Lo que se está haciendo es todos los viernes depositar dinero para ir completando el sueldo del mes. Seguimos en una situación de incertidumbre, lo que es desgastante”, aseguró.

“Hace un año y medio que no tenemos definiciones a través de SanCor; pasan los meses, sabemos que a los camioneros no les han pagado y que algunos de ellos han sido despedidos, sabemos que a los compañeros que han hecho retiro voluntario este mes les hicieron una quita que no sabemos por qué”, remarcó Pitón, según difundió el diario local Galvez Hoy.

El dirigente reiteró que SanCor “no tiene materia prima para elaborar” y aseguró que eso “se torna grave“. “Nosotros estamos convencidos que vamos a salir adelante, en eso confiamos, hay que esperar”, confió.

“Nosotros no llevamos a SanCor a esta situación, la llevaron sus propios gerentes y directores, que hicieron mal las cosas y hoy estamos pagando los trabajadores. Sabemos que somos eje central de todas las puteadas, pero nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance“, cerró Pitón.