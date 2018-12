Navidad expectante

Carlos Reutemann (a quién, de solo mencionarlo se le eriza la piel a más de uno) nos supo aleccionar una vez: “Si usted no tiene olfato para hacer política dedíquese a otra cosa”. La simplicidad de lo que otros (“coaching”, “community manager”, y expertos e “influencer” de distintos calibres) no lograrán entender nunca. Para eso se necesita, también, de un don especial: prestar atención al medio ambiente y no mirarse el ombligo como centro del universo.

Lavagna: lo anunciamos. Ahora Lifschitz

Inmodestamente, lo reiteramos, debemos recurrir una vez más a nuestro archivo, reciente en este caso, cuando escribíamos hace apenas tres semanas atrás en estas páginas: “El kirchnerismo reciclado estéticamente en Unidad Ciudadana ansía que al gobierno de Macri le vaya mal, pero no tanto como para que tenga que abandonar el poder antes (de que se consolide Cristina), ni tampoco como para que en una de esas se recupere y sea reelecto. Por eso Eduardo Duhalde esperará hasta último momento para jugar a su mayor capital político: Roberto Lavagna, el único, a nuestro criterio, que podría terciar con éxito entre Macri y Cristina. El resto es papel picado”.

Los medios de este domingo reflejan declaraciones del Gobernador Miguel Lifschitz, quien consideró que el economista Roberto Lavagna puede ser "el hombre del consenso" de cara a las elecciones generales de 2019, y afirmó que la oposición debe presentar en los comicios "una propuesta transversal que supere la polarización" entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Lifschitz agregó que lo estuvo conversando con distintos Gobernadores peronistas “e incluso con Ricardo Alfonsín” (a quien Duhalde habría tentado hace tiempo para la Vicepresidencia, aunque cuando estuvo en la sede de ADE en esta capital, el ex Presidente señaló que sería un buen Ministro de la Producción de Lavagna).

De esta manera, mencionando a Lavagna, el Gobernador santafesino se asegura de estar en las planas nacionales; una buena jugada luego de proclamar a Antonio Bonfatti como el candidato a sucederlo.

De todos modos, su efectiva incursión en la “liga mayor” de la política estará atada a los avatares locales.

Bonfatti: el elegido

Al momento de ungir a Bonfatti, Lifschitz sorprendió con la propuesta de una consulta popular “voluntaria y no vinculante”, sobre la reforma de la Constitución para el domingo 16 de junio, fecha de las elecciones generales (que serán el Día del Padre y en un fin de semana largo por el feriado del lunes 17).

Astutamente, el Gobernador “abrochó” a Omar Perotti, autor intelectual (y material, su Diputado provincial Roberto Mirabella presentó un proyecto con tal fin) de la iniciativa, cuando se opuso en junio pasado al tratamiento de la reforma impulsada por el oficialismo provincial.

Lifschitz culminó su discurso en el colmado Centro Cultural Provincial instando (a Bonfatti de quien espera sea su efectivo sucesor) a reformar la Constitución. ¿Implicaría ello presidir la Cámara de Diputados? Entonces Lifschitz debería encabezar la grilla (con paridad de género) del ex Gobernador que va por la reelección.

Naturalmente, sería necesario contar con un Senado afín. “Tenemos que ir por mas bancas en el Senado para tener un Senado progresista”, arengó en el Centro Cultural el Ing. Lifschitz. Encuestas que maneja el gobierno lo entusiasman a ganar al menos tres bancas en manos del peronismo.

¿Tensión en el radicalismo aliado?

“Hasta ahora, lo único concreto es que Antonio (Bonfatti) es candidato; y que priorizamos un acuerdo global con el sector del radicalismo frentista. Lo demás son apostillas para el periodismo”, asestó la principal espada política del presidente de la Cámara de Diputados, cuando le hicimos notar que en las filas de NEO hay escozores, por los trascendidos que hablan de una ministra de Lifschitz como compañera de fórmula de Bonfatti.

Los alfiles de NEO aseguran que el Vice de “Antonio” será radical. A tal punto que no descartan la alternativa del ministro Maximiliano Pullaro (a quien el Gobernador quería para las PASO con Bonfatti, pero no podía acompañarlo como primer diputado), toda vez que ninguno de los tres senadores NEO del centro-norte (Michlig, Borla, Marcón) quisiera abandonar su banca para presidir el Senado.

Cambiemos en veremos

Escribe el editorialista político de La Capital de Rosario (Diario inmerso en un tortuoso proceso de venta con un pretendiente de compra santafesino) Mauricio Maronna: “Cada instantánea de uno u otro es replicada por Whatsapp. Si a un acto de Angelini no concurre Roy López Molina, desde el otro sector se encargan de resaltar la ausencia. Lo propio sucedió el viernes desde el sector de Angelini, cuando resaltaban la ausencia del candidato a intendente en el acto de Corral. A esta altura, López Molina aparece tironeado por los dos sectores en pugna. ¿Podrá seguir sin tomar una definición? "Es que esto se arregla en unos días más. No habrá interna", dice un legislador amarillo”.

El peronismo espera por Bielsa. ¿Espera?

A rebuscados nadie podría disputarle trofeos a la familia Bielsa. María Eugenia después de casi seis años de ostracismo político volvió al ruedo; y amenaza con disputarle la candidatura a Gobernador al hace tiempo instalado Omar Perotti.

“La Bielsa”, mantiene desde hace unos meses discretas y esporádicas, aunque ahora más frecuentes, reuniones “de trabajo” con grupos de ocasionales adherentes, quienes creen que la irrupción de la ex Vicegobernadora de Obeid y renunciante Diputada provincial, podría dinamizar al peronismo en las PASO.

Lo último que se supo desde su cerrado entorno, es que esta semana estaría anunciando en sendas conferencias de prensa en esta capital y Rosario su postulación. Dato negado por ella misma a una de sus acompañantes, cuando ésta le hizo saber que nosotros lo habíamos escrito en nuestra cuenta de twitter.

Un poco de zozobra económica

Según declaraciones del economista cordobés Carlos Seggiaro a nuestro programa “Desafíos en la Radio” (96.7), con relación al astronómico riesgo país que registra Argentina, el mismo está relacionado con la falta de cronograma de pago de los bonos de la deuda argentina después de Diciembre del 2019; “Es un agujero negro” ilustra Seggiaro, quien asegura que el riesgo país seguiría alto, “aunque el Presidente Macri tuviera garantizada su reelección con el 90% de posibilidades”, porque “los bonistas no son idiotas” fundamenta; y alega, además, “como tema secundario”, que a la incertidumbre financiera se le suma la incertidumbre electoral: “Los bonistas también se preguntan quién les va a pagar”.

Seggiaro afirmó que “Argentina está en un proceso recesivo que no se va a poder revertir, al menos hasta finales del segundo trimestre del año que viene (junio)”, y agregó fatalmente: “Si un comerciante ahora dice que está mal con las ventas, hay que decirle que en febrero o marzo va a estar peor”.

Según el experto “cuando aparezca la cosecha en la región pampeana” (junio) en ese momento la economía dejará de caer, lo cual significa que recién comenzará a crecer de manera muy lenta”.

Y alertó con un dato inédito del propio Ministro Dujovne, quien se lo habría expresado al Presidente Macri: “En este proceso de transición hasta que la economía deje de caer, desaparecerán hasta un 15 % de las Pymes de Argentina”.

Cristina marcará el pulso electoral (y de algunos senadores)

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas. La ex Presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Con este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de la ex Presidenta.

Los Senadores tienen la llave de la celda de la ex Presidente. Escribe al respecto el abogado, ex Miembro del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi: “Ahora, los senadores protegerán de la ley a CFK". "Protegerán de la ley"... la frase misma es ilegítima, porque los senadores no deben proteger a nadie de las leyes, son sus coautores y deben hacer todo lo posible para que se apliquen. Pero acá es al revés. Por algo fracasamos”.

El columnista de La Nación Joaquín Morales Sola calcula que “más pronto que tarde el justicialismo pagará con moneda política esa decisión de auxiliar con increíble empeño a la expresidenta. El peronismo está votando una virtual amnistía para Cristina por descarados hechos de corrupción, no por lo que hizo en la política. La teoría de los senadores peronistas (no hay cárcel para ellos sin sentencia definitiva) no está escrita en ningún lado. Es un acuerdo de palabra que beneficia a los corruptos y perjudica a los inocentes”.

Feliz Navidad. Ese día los cristianos celebramos el misterio del nacimiento de un Niño; el Hijo de Dios hecho Hombre. Como cada niño que nace. Sería bueno no olvidarlo entre tanto ruido. Como señalara claramente el Padre Pepe (Milessi, el santafesino): “Atender a todos los niños vulnerables; antes y después de nacer”.