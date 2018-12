Residuos orgánicos (sector 1 y 2): normal.

Limpieza de patio (sector 1): normal.

No recuperables (sector 3 y 4): no se brindará ningún servicio.

Durante el martes 25 de diciembre, sólo se concretará la recolección de residuos no recuperables nocturna, en sectores 1 y 2.

Se recuerda que están disponibles los diferentes Puntos Limpios para ser utilizados en caso de necesidad.