Se acerca la hora de la verdad

Nunca fue distinto; pero sospechamos que el año que viene será especial. En Argentina están pasando cosas; y no solo en la faz económica. Solo el fino olfato de los políticos y armadores -quizás ayudado por rigurosas encuestas- podrá detectar el híper sensible humor social.

Lifschitz apuesta a la gestión

En el “mientras tanto”, el presupuesto provincial 2019 será otro campo de batalla para dirimir posicionamientos. Lifschitz, fiel a su conducta, dobla la apuesta y pide más autorizaciones para endeudar a la Provincia “para obras” que serían cuatro: una para el préstamo de cien millones de euros ofrecido por la Agencia Francesa para el Desarrollo; y otra para la ampliación del programa Equipar. Incluiría, además, una previsión para la emisión de títulos.

La contrapartida será el aumento del Inmobiliario Rural del 26% para los contribuyentes “cumplidores”, y del 30% promedio para el resto. Pero también contiene rebajas de Ingresos Brutos según Consenso Fiscal.

El Gobernador no se detiene en anuncios: a los tres mil millones de pesos para que intendentes y presidentes comunales ejecuten pavimentos, le sumó la compra de lámparas led para que los mismos mandatarios achiquen costos energéticos.

Esta semana le responderá el pedido de emergencia industrial solicitado por la UISF. Algo habrá.

Presupuesto preelectoral “test match”

El presupuesto ingresará por Senadores para testear el humor electoral de la mayoría peronista, debido a que esa Cámara es “bipolítica”: solo compuesta por peronistas y oficialismo; a diferencia de Diputados donde convive una variopinta fauna política.

¿Se pondrán de acuerdo los 11 senadores peronistas en no financiarle discursivamente la campaña a Bonfatti (o al eventual candidato del Gobernador); o se ahondarán las diferencias aparecidas en los últimos tiempos entre los compañeros?.

¿Debería preocuparle a Omar Perotti ese debate?

El Gobernador ya conminó a los senadores – propios y extraños – para que le den sanción definitiva a la iniciativa de Rubeo – Galassi para aumentar el Fondo Compensador del Transporte en 900 millones de pesos, incrementado alícuotas de Ingresos Brutos e Inmobiliario a agroexportadoras y sector financiero. Hay reticencia de los dos lados, oposición y oficialismo.

Tal como dijimos en el prólogo de esta nota, estamos en una época donde se piensa y actúa en “clave electoral”.

De última, si el boleto de colectivo aumentase un 70 %, como se dijo desde la Casa Gris, será por obra y gracia de la quita de subsidios nacionales. Ya suficiente favor le están haciendo al gobierno central Galassi y Rubeo, exponiéndose al desgaste político con su reparadora iniciativa.

Así y todo, el Gobernador anunció una partida especial para atender entre el 40 y 50 % de esa poda.

Claves preelectorales. Lo que escriben los colegas.

Debido a que no tenemos datos propios, vamos a bucear en lo que escribieron el último fin de semana dos prestigiosos editorialistas rosarinos: Mauricio Maronna (La Capital) y Pablo Feldmann (Rosario/12).

¿Interna en el FPCyS?

Tanto uno como el otro coinciden en que Antonio Bonfatti será el candidato del FPCyS (o como se llamare en adelante la coalición, esto último corre por nuestra cuenta); aunque ambos dejan la puerta abierta a una posible interna que, agregamos nosotros, sólo sería posible si Miguel Lifschitz así lo deseara.

Pablo Feldmann no disimula que tiene confiables fuentes en el entorno del actual presidente de la Cámara de Diputados: “El desvelo mayor de los estrategas socialistas es encontrar a la compañera de fórmula de Bonfatti. Está claro que será una mujer, del norte, probablemente extrapartidaria, no necesariamente radical. “la Griselda” de Bonfatti sostienen en el círculo dirigencial rememorando la fórmula que Binner integró con la ex fiscal de delitos de lesa Humanidad, e hija del el Gobernador Aldo Tessio”.

“Si no es un radical – y NEO – el o la compañera de fórmula de Antonio, que no cuente con nosotros”, afirmó un encumbrado dirigente radical NEO; agregamos de nuestra cosecha periodística.

Mauricio Maronna por su parte indaga entre los allegados al inquilino de la Casa Gris y escucha frases como: "No se trata de que estemos en contra de Antonio (Bonfatti), creemos que un nombre con otro perfil permitiría ensanchar los márgenes del Frente Progresista, y sería beneficioso para todos".

Peronismo para armar

En el andarivel peronista, los escribas rosarinos poco menos que dan por cerrada la presencia de Alejandra Rodenas como compañera de fórmula de Omar Perotti, quien se exaspera cuando le menean esa posibilidad, no porque la desestime de cuajo, sino porque le irrita sobremanera que le impongan la fórmula “tan lejos del cierre”.

Maronna cita al propio Perotti confesándole que dialoga “fluidamente con otros espacios como Ciudad Futura, con dirigentes como Rubén Giustiniani o Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador".

Feldmann, en cambio no anda con cortapisas: “Perotti va a anunciar su fórmula con Alejandra Rodenas como vice antes de fin de mes”, afirma.

Con respecto de María Eugenia Bielsa, los columnistas prefieren no arriesgar contundencias.

Tras conjeturar “en caso de que María Eugenia Bielsa participe de la primaria”, Mauricio Maronna escribe que “la idea de Bielsa de contar con un frente propio que incluya a sectores de centroizquierda tuvo su primera caída. Carlos del Frade anticipó que no será de la partida por adentro del PJ, le sugirió a la ex diputada que compita por afuera, que es donde tiene más votos”.

En cambio Pablo Feldmann, si bien tampoco tiene certezas sobre la participación electoral de María Eugenia Bielsa, “es incierta su participación” cavila, atina a apuntar que (Bielsa) “tendría avanzada la integración de su fórmula con el senador provincial Danilo Capitani”.

Feldmann advierte que Perotti “cree además que si Bielsa decidiera finalmente competir, dotaría a la primaria del PJ de una potencia que la dejaría en inmejorable condición de cara a las generales”.

Finalmente Mauricio Maronna orienta que “en esa interna, se aprestan a competir Marcos Cleri, Marilín Sacnun y Leandro Busatto”. Pablo Feldmann camina en el mismo sentido.

Cambiemos. O no.

Si de Cambiemos se trata, Mauricio Maronna roza lo provincial mencionando, paradójicamente, a Omar Perotti: “en el gobierno nacional volvieron a sugerir la idea de tentar a dirigentes peronistas —entre ellos Perotti— para llegar a un acuerdo. Incluso, entre las versiones que circularon entre jueves y viernes, se mencionó la chance de un potencial frente entre peronistas cuasi macristas (tipo Juan Urtubey, Miguel Pichetto o Juan Schiaretti) y Cambiemos, pero con María Eugenia Vidal y sin Macri. Seguramente, un bolazo entre tantos”.

En cambio, Pablo Feldmann se explaya con la certeza de quien recogió buena data en el entorno, y comienza relatando que José Corral y Federico Angelini, probables contendientes dentro de Cambiemos, dan por sentado que “el otro se puede bajar”.

El editorialista de Rosario/12 apunta que “tanto el Intendente de Santa Fe, como el Jefe del PRO en la provincia, dicen tener el aval de Macri para ir por la gobernación”; aderezando que “Corral cuenta con mayor experiencia, los radicales que permanecen dentro de la alianza y el hecho de estar en gestión. Angelini, por su parte, concentra la decisión dentro del PRO y es inequívocamente el hombre de Macri en Santa Fe”.

Feldmann hace notar dos datos no menores: el delfín de Corral (Carlos Pereira) perdió las últimas elecciones intermedias a concejales en Santa Fe, mientras que Roy López Molina, el crédito de Angelini, las ganó cómodamente en Rosario.

A pesar de todo, Feldamnn sugiere que la palabra final la tendrá la Casa Rosada.

Agregamos nosotros: José Corral se reunió con referentes de Cambiemos de los 19 departamentos, de diversos partidos que componen la coalición, entre ellos intendentes, presidentes comunales, diputados provinciales y nacionales, y concejales, “donde se abordaron diferentes temas vinculados a la situación provincial”, expresa el parte oficial del encuentro.

El propio Corral desmintió a nuestro Diario que durante ese cónclave haya lanzado candidatura alguna, y avala indirectamente la especulación de Feldmann en el sentido de que será la Casa Rosada (ergo Mauricio Macri) quien decidirá si habrá internas en Cambiemos Santa Fe.

Cuarenta días para fin de año. Cuarenta días más para el cierre de listas. Cuarenta: el número de las Sagradas Escrituras.