Destacan la capacitación internacional de karate do de sunchalenses

En la Sesión Ordinaria del jueves 8 de noviembre, el Cuerpo Legislativo aprobó la Declaración de Interés Cultural y Deportivo de esta experiencia que llevan adelante un grupo de sunchalenses, liderado por Marcelo Sobrero, director de la escuela, junto a cuatro de sus alumnos.

Las jornadas permitirán la práctica de la disciplina con el Director Mundial de la Escuela, el Maestro Minoru Higa, representante oficial de dicha entidad, cuya sede central está en Okinawa.

El recorrido de la disciplina del Karate Do involucra necesariamente una trayectoria por Japón, su historia riquísima y su invaluable cultura y tradiciones, es así que conjuntamente se realizarán actividades relacionadas con la cultura, idiosincrasia e intercambio, en el marco de la historia, costumbres y hechos destacados, que trascienden lo meramente deportivo.

Para recibir copia de la Declaración aprobada y diploma correspondiente concurrieron al Recinto de Sesiones, en representación del grupo, Marcelo Sobrero y Román Cagliero, quienes manifestaron su agradecimiento y hablaron sobre la disciplina que practican.

“Estas actividades son muchas veces desconocidas por la comunidad en general, parecen de otro mundo pero no lo son. Nosotros tratamos humildemente de transmitir esto, no se trata solo de un arte de combate, es mucho más que eso, es disciplina, respeto. La sociedad puede cambiar si empezamos a cambiar nosotros y por eso cumplimos con este legado que nos da el Maestro. Es una forma de vida, no quiere decir que sea mejor que otras, es distinta y tiene cosas muy buenas. Por eso este gesto no es solo para nosotros una mera formalidad, es algo trascendente, importante y estamos muy agradecidos de su aprobación”, afirmó Sobrero.