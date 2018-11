Lifschitz presentó un ambicioso plan para pavimentar localidades de toda la provincia

“Este un programa que viene a resolver una demanda de todas las localidades y la necesidad de pavimentar todas sus calles. Es una obra prioritaria para cualquier intendente, y es una herramienta de transformación de pueblos y ciudades y un indicador de calidad urbana”, afirmó Lifschitz.

“Poder encarar un programa de pavimentos urbanos en todo el territorio provincial es muy importante y lo vamos a hacer sin costo para los municipios porque es adelantarles lo que les correspondería de la deuda de la Nación con la provincia. Nos vamos a hacer cargo de financiarle esto a los municipios y, en algún momento, esperamos cobrarlo de la Nación”, explicó el gobernador.

"Los recursos se van a distribuir proporcionalmente de acuerdo a la coparticipación de cada municipio, sin discriminación ni preferencias. Todos, cualquiera sea el color político, van a recibir proporcionalmente lo mismo”, indicó.

“Hay una prioridad que va más allá de cualquier interés particular, y tiene que ver con resolver un problema muy importante de todos los pueblos y ciudades y, también, generar puestos de trabajo en un momento de dificultades de la economía”, agregó.

“Este proyecto tiene mucha importancia por el momento que estamos atravesando. Cuando el presupuesto que se está debatiendo en el Senado de la Nación produce un tremendo recorte de la obra pública nacional, nosotros estamos yendo a contramano de esa idea, tratando de arrimar recursos a los municipios y comunas para obras de pavimentación que generan mano de obra local”.

“Probablemente no hay otra provincia que pudiera encarar un programa de estas características y esto tiene que ver con una administración austera de los recursos pero con políticas de Estado bien establecidas, con una trabajo articulado con las autoridades locales, una coordinación permanente con los legisladores en el territorio y esto nos ha permitido tener una escala de obra pública inédita para la provincia de Santa Fe, y también seguir priorizando la salud, la educación, la seguridad y la justicia como servicios y responsabilidades fundamentales del Estado provincial con todos los santafesinos”.

“Tenemos que mantener el ritmo de la inversión pública porque es contracíclica, y este programa que hoy anunciamos va en este sentido y estamos trabajando con algunas otras propuestas que espero que en las próximas semanas también podamos compartir”, anticipó el gobernador.

“Debemos cuidar entre todos ese patrimonio de orden en las cuentas, de políticas de Estado, de prioridades compartidas, de diálogo político y calidad institucional. Ese es el capital fundamental de la provincia de Santa Fe y lo tenemos que cuidar entre todos”, finalizó Lifschitz.

El objetivo del plan es transferir recursos a municipios y comunas destinados exclusivamente a obras de pavimentación de calles urbanas y obras complementarias. Para esto, y tras la sanción de la ley Nº 13751, que ya fue aprobada por el Senado, la provincia gestiona un crédito con la Corporación Financiera Internacional del Grupo del Banco Mundial por 300 millones de dólares destinado a tales efectos.

Mientras las gestiones del crédito se encuentran en trámite, el gobierno provincial transferirá los $3.143.604.649,38 a los municipios y comunas que hayan presentado los proyectos para comenzar con la ejecución de las obras. Mediante esta decisión, la provincia tiene como objetivo, que a pesar del contexto económico de recesión que vive el país, desde Santa Fe pueda reactivarse la economía, impulsando la continuación de obras que generan empleo y movimiento en el mercado interno.

UN PROGRAMA INÉDITO

Por su parte, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, explicó que “este programa surge a partir de la confluencia de dos elementos. Por un lado, la deuda que el gobierno nacional mantiene para con los santafesinos fruto de los fallos de la Corte Suprema de la Nación y que se dilata la concreción de acuerdos para que esos recursos lleguen, una parte corresponde al gobierno de la provincia y otra a municipios y comunas”.

“Por otro, las necesidades que se le reclama al gobierno de la provincia. Una tenía que ver con el equipamiento, la respuesta frente a eso fue el programa Equipar Santa Fe. Otro de los reclamos a lo largo y a lo ancho de la provincia tenía que ver con el acompañamiento en la búsqueda de recursos para poder avanzar en obras de pavimentación. Este programa surge como una combinación de ambos elementos”.

“Esto va a permitir -detalló Saglione-, de acuerdo a nuestra estimación, poder estar llevando adelante obras de pavimentación en aproximadamente 2900 cuadras de la provincia con estos $3100 millones, lo cual va a beneficiar a 175.000 frentistas, más de 50.000 inmuebles y generando más de 4000 puestos de trabajo”.

“Este es un programa que alcanza a todos por igual, no discrimina a nadie por el signo político. Este es un elemento que queremos poner en valor porque así como lo practicamos también lo exigimos en nuestra relación con el gobierno nacional. Quizás esto no hubiese sido necesario si la provincia de Santa Fe hubiese podido acordar, dentro de los plazos que el fallo de la Corte exigía, el pago de la deuda del gobierno nacional. Quizás podríamos haber utilizado estos recursos con otro destino. La realidad nos marca que, habiendo transcurrido casi tres años, no hemos podido acceder a un acuerdo que nos permita acceder a los recursos”.

“Mientras esperamos que ese acuerdo llegue, no bajamos los brazos para que eso suceda, este programa va a permitir que podamos volcar esos recursos a todos aquellos municipios y comunas que efectivamente consideren que este es un destino importante para cada una de las localidades. Nuestro objetivo es tener en el primer semestre del año próximo la mayor cantidad de proyectos en ejecución”, concluyó Saglione.

DETALLES DE LA INICIATIVA

Al plan podrán acceder los 363 municipios y comunas de la provincia, y para ello deberán formular un proyecto de mejoramiento vial, que será aprobado por la provincia, para luego realizar el seguimiento correspondiente de la obra. A través de este plan, los gobierno locales podrán ejecutar obras de pavimento de hormigón y de concreto asfáltico, como así también obras complementarias necesarias.

Las modalidades de ejecución establecidas para los municipios y comunas son por administración con equipamiento y personal propio o a través de terceros. En las dos modalidades de ejecución deberá realizarse por licitación pública, ya sea para la compra de materiales o ejecución de la obra.

PRESENTES

En el acto, realizado en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe, estuvieron además los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, de Infraestructura y Transporte, José Garibay, de Obras Públicas, Pedro Morini, de Desarrollo Social, Jorge Alvarez y de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el presidente provisional de la Cámara de Senadores de la provincia, Rubén Pirola; y el presidente de le Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti.

También acompañaron los senadores provinciales, Orfilio Marcón, Felipe Michlig, Raúl Gramajo, Germán Giacomino, Rodrigo Borla, Lisandro Enrico, Hugo Rasetto, Miguel González, José Baucero, Armando Traferri, Osvaldo Sosa, Danilo Capitani y Alcides Calvo; intendentes y presidentes comunales, autoridades provinciales y municipales, concejales.