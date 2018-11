Federal A: Unión no encontró el gol y empató con Gimnasia

Unión no tuvo su noche y debió conformarse con un punto que no termina de caerle mal. Es que jugó más de 20 minutos con un hombre menos luego de que Rafael Nicola viera la tarjeta roja, y sin embargo, en ese pasaje mostró su mejor producción. Lo tuvo hasta de penal, pero Joaquín Molina no pudo contra la resistencia de Emilio Crusat. Fue empate sin goles entre el Verde y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El primer tiempo del equipo de Adrián Tosetto no fue nada bueno. El Lobo fue un conjunto ordenado desde lo táctico y bien parado en el campo de juego, complicó con el manejo de Sergio Umpierrez y las corridas de Alejandro Domenez y estuvo cerca de abrir el marcador. Primero, un centro del propio Domenez se cerró y dio en el palo, y enseguida, Ricardo Bernay se perdió el gol en la boca del arco.

El local no tuvo juego asociado en el medio ni sorpresa por las bandas. Los delanteros casi no tuvieron situaciones, a excepción de un remate de Molina que complicó al "1" visitante. La más clara fue para Rafael Nicola sobre el cierre, pero su derechazo encontró una notable reacción de Emilio Crusat, que empezaba a ser figura.

En el segundo tiempo, ya con Misael Juárez en cancha (reemplazó a Nicolás Vittarelli Góngora, que salió lesionado), la cara de Unión fue otra. Las combinaciones en el medio aparecieron y tuvo más espacios en las inmediaciones del área rival. Por cotrapartida, la propuesta de GImnasia, pese a jugar en superioridad numérica desde los 23 minutos (Nicola se fue expulsado por doble amonestación), fue muy mezquina. Sin embargo, la gran noche del arquero del Lobo evitó que el resultado variara.

Primero, Crusat le ahogó el festejo a Federico Boasso achicando bien el ángulo de tiro en un mano a mano. Y sobre los 38 minutos, el guardametas desvió un penal de Molina, luego de que el árbitro Viñas sancionara mano de Cristian Fornillo dentro del área.

El final fue emotivo y el triunfo pudo ser para cualquiera: Sergio Umpierrez, increíblemente, le erró al arco cuando todo Gimnasia se preparaba para festejar, y en la última, Molina no pudo definir cómodo tras una buena jugada individual.

Fue igualdad sin goles y puntos repartidos entre Unión y Gimnasia. El Bicho Verde continúa como único líder de la Zona 2 con 18 puntos, mientras que Gimnasia lo escolta con 16.

SÍNTESIS

Unión (0): Gonzalo González; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafael Nicola y Lucas Medina; Matías Sarraute, Diego Calgaro, Federico Boasso y Nicolás Vittarelli Góngora (ST Misael Juárez); Joaquín Molina y Wilson Palacios Hurtado (ST Maximiliano Sola). DT: Adrián Tosetto.

Gimnasia (0): Emilio Crusat; Jonathan Benítez, Ricardo Bernay, Nicolás Torres y Jonatan Medina; Emanuel Piñón (ST Pablo Vercellino), Gonzalo Rodríguez y Alejandro Domenez (ST Cristian Fornillo); Luis Rivero (ST Luciano Leguizamón), Franco González y Sergio Umpierrez. DT: Norberto Acosta.

Incidencias: 23' ST expulsado Rafael Nicola (U); 38' ST Emilio Crusat (G) le atajó un penal a Joaquín Molina (U).

EL RESTO DE LA ZONA 2

Juventud Unida 1 - 1 Atlético Paraná

Depro 2 - 0 Camioneros

Defensores de Villa Ramallo 0 - 0 Sportivo Las Parejas

Libre: Douglas

POSICIONES

Unión 18, Gimnasia 16, Depro 15, Defensores de Villa Ramallo 14, Camioneros 14, Sportivo Las Parejas 12, Douglas 12, Juventud Unida 11 y Atlético Paraná 9