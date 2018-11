Libertad festejó el Bicampeonato de la ARB en el Lucio Casarín

Libertad se consagró Campeón del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet por segundo año consecutivo al derrotar anoche a Atlético de Rafaela por 73 a 75. La formación aurinegra barrió la serie final 2-0, repitiendo el título obtenido en la edición 2017. Un dato no menor: este torneo fue disputado con el plantel U19, sumando al talentoso Augusto Alonso entre sus filas.

El segundo juego disputado en la noche de este martes 6 en el Lucio Casarín fue una verdadera batalla deportiva con mucho roce físico y un cierre que contuvo el aliento de los simpatizantes de uno y otro lado cuando la última bola del partido lanzada por el soldado albiceleste tamborileó en el aro, rebasando por fuera de la circunferencia naranja, definiendo el futuro de los protagonistas. Libertad es el bicampeón 2018 barriendo la serie 2-0 mientras que Atlético volvió a padecer una nueva derrota en una instancia definitoria. En esta ocasión, fue por un ajustado 73 a 75.

La formación dirigida por Sebastián Porta tuvo que remar contra la corriente los tres primeros cuartos. La Crema fue muy intenso en defensa, jugando al límite con cierta permisividad de los árbitros que le dio buen resultado, sumado a la puntería perímetral y un juego interno que respondió cuando lo necesitaron. Vázquez, Pecantet y Faber apuntalaron las ofensivas rafaelinas en un goleo sumamente distribuido para que el dueño de casa cerrara por 5 arriba la primera etapa (39-34) y continuara con ventaja al cierre del tercer cuarto (56-52), tocando una máxima de 10.

Pero en el último período, la historia empezó a escribirse de manera diferente cuando transcurrido apenas 40'', los aurinegros igualaron por primera vez el trámite en 56. A partir de ese momento, el juego fue palo y palo. Sin embargo, los Tigres recién gozarían del liderazgo en el tanteador con un escopetazo de Breques restando 4' del final (63-65). Sesenta segundos después volverían a estar igualados en 68, paridad que ya no se repetiría en el tiempo restante, porque la visita se puso al frente con cuentagotas para distanciarse por una mínima diferencia. Hasta que llegó el extraordinario zapatazo de Augusto Alonso que los alejó a 4 (70-74) faltando 34", una grieta que terminó siendo clave en el triunfo, porque en el medio minuto restante los libres alcanzaron para modificar las cifras pero no quién terminaría festejando a la postre, un Libertad que desató toda su alegría luego de que el destino le dijera no a Atlético en el agónico lanzamiento.

Atlético 73 – Libertad 75

Estadio: Lucio Casarín.

Arbitros: Roberto Settembrini, Iván Andereggen y Fernando Capolungo.

Parciales: 17-10 / 39-34 y 56-52.

Atlético: Tadeo Mire 6, Matías Pecantet 11, Jonatan Faber 13, Gonzalo Nasi 4 y Alexis Bustamante 10 (fi). Gabriel Ludueña 0, Valentín Vásquez 7, Benjamín Caballero 11 y Manuel Dalmazzo 11. DT: Marcelo Miretti.

Libertad: Manuel Alonso 21, Ignacio Cuassolo 8, Adriano Maretto 8, Facundo Breques 14 y Francisco López 3 (fi). Augusto Alonso 13, Valentín Boscacci 2 y Facundo Ortíz 6. DT: Sebastián Porta.