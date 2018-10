Tosetto: "Se vienen dos partidos muy importantes"

El entrenador de Unión habló de los próximos compromisos de su equipo en la Zona 2 del Federal A. Este viernes, el Verde visita a Camioneros a las 16, y el miércoles por la noche recibe a Gimnasia, su único escolta. "Lo importante ahora es tratar de sumar, por ahí, no importa la forma", manifestó el DT.

El Bicho Verde, líder absoluto de la Zona 2, se prepara para afrontar dos partidos de suma importancia para sus aspiraciones de meterse en la Fase Campeonato del Torneo Federal A. Este viernes, a partir de las 16, visita a Camioneros en Esteban Echeverría, mientras que el miércoles será local de Gimnasia de Concepción del Uruguay, en un juego que puede ser decisivo en la lucha por la punta.

En diálogo con El Eco, el entrenador albiverde Adrián Tosetto señaló que "son dos partidos muy importantes. Camioneros viene entonado por un triunfo de visitante y sabe que ganándole al puntero se coloca cerca de los primeros lugares". "Gimnasia es el que nos viene pisando de atrás y es uno de los rivales que va a pelear la clasificación. Fue muy duro allá", agregó con referencia al choque contra el Lobo entrerriano, recordando el 0-1 sufrido en Concepción del Uruguay.

En retrospectiva, Tosetto analizó el último triunfo por 1 a 0 sobre Sportivo Las Parejas. El Bicho Verde no mostró su mejor versión, pero volvió a la victoria y logró mantener su arco en cero, tras haber recibido seis goles en dos partidos. "La responsabilidad de que no se vea buen fútbol pasa un poco por los entrenadores, porque se estudia bastante al rival. Uno trata de neutralizar las virtudes del equipo contrario y se olvida un poco del juego propio", explicó. En el mismo sentido, agregó: "Cada punto que se logra es muy importante, entonces tratamos de no cometer errores o de protegernos siempre".

ENTRENA Y VIAJA

Unión retomará las prácticas este jueves por la mañana y emprenderá viaje alrededor de las 12:30 hacia Luján, donde quedará alojado a la espera del duelo del viernes contra Camioneros, en Esteban Echeverría. El DT indicó que cuenta con todo su plantel a disposición, pero no confirmó al 11 inicial. "Todavía no se lo di al plantel, tratamos siempre de buscar lo mejor para cada partido, de acuerdo al posicionamiento táctico que hagamos".

EL RESTO DE LA ZONA 2

Viernes

19:30 Sportivo Las Parejas vs Depro

21:15 Gimnasia vs Juventud Unida

Sábado

17:00 Atlético Paraná vs Douglas

Libre: Defensores de Villa Ramallo

POSICIONES

Unión 17, Gimnasia 15, Defensores 13, Camioneros 11, Sportivo Las Parejas 11, Depro 9, Douglas 9, Atlético Paraná 8 y Juventud Unida 7