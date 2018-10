En asamblea, SanCor resuelve hoy los próximos pasos que pueden definir su futuro

Sin margen de acción por su complicada situación financiera y productiva, la cooperativa láctea se encamina a desprenderse de activos importantes para lograr, según expresaron sus directivos extraoficialmente, a una efectiva recuperación económica e industrial.

Se estima que los asistentes evaluarán la oferta del grupo Adecoagro; dos plantas (Chivilcoy y Morteros), por U$ 45 millones. Además, los asociados tendrán que avalar la transferencia del 10% que SanCor tiene en el negocio de postres, yogures y flanes en Arsa, la sociedad que armó con Vicentín y a quien ya le había vendido un 90 % a cambio de unos U$100 millones. Los tamberos de SanCor también votarán la venta del Centro de Distribución Córdoba y la marca Lechelita, con plantas y personal vinculado a Arsa.

“Estamos frente a la etapa grande de la reestructuración. Esta venta permitirá cancelar deudas e ir adecuando la estructura a los nuevos negocios, con la marca que nos identifica. Si todo se aprueba, para SanCor será como dar una vuelta de página, porque habrá continuidad industrial de la cooperativa, que además seguirá con la fortaleza de la marca. No obstante, esto no quiere significar que a futuro no se evalúen otras acciones que signifiquen más previsibilidad al negocio”, confió una fuente cercana al consejo directivo de la empresa.

El plan de negocios es hacerse fuerte con su marca en las seis plantas que están operativas: tres en la provincia de Córdoba y otras tres en Santa Fe. No obstante, no descarta la posibilidad de mantener negociaciones para posibles alianzas con otras empresas por alguno de sus activos intangibles (marcas) o líneas específicas de negocios.

En Santa Fe la cooperativa seguirá administrando tres establecimientos: Sunchales (planta central), San Guillermo y Gálvez. En Sunchales elabora dulce de leche y las líneas de leches larga vida (blanca y chocolatada), infantiles y en polvo. A la de San Guillermo (departamento San Cristóbal) destinará leche para elaborar queso en barra y mozzarella. Y en Gálvez, llevará a cabo la maduración de los quesos procesados.

En la provincia de Córdoba, SanCor concentrará su producción en la planta de Devoto, donde elaborará crema y manteca. En Balnearia seguirá con la producción de quesos, cuyo nivel de elaboración se vio potenciado a partir del traslado a esas instalaciones de las líneas que se hacían hasta abril de 2017 en Coronel Moldes. Y en la planta de La Carlota se concentrará la elaboración de quesos “duros”.

