Libertad ante la chance de clasificar a las semifinales sudamericanas

Esta noche, a las 21:00, Libertad juega todas sus chances de clasificar a las semifinales de la Liga Sudamericana 2018, ante el anfitrión del torneo, Goes, un equipo de básquet con hinchada de fútbol, como lo definió un periodista colega. La formación aurinegra ganó una de las batallas rioplatenses en la noche del martes antes el áspero Welcome y todo hace presuponer que el mismo escenario se planteará frente a los bullangueros misioneros en el Palacio Peñarol.

Los Tigres están satisfechos por el trabajo realizado hasta ahora en los Cuartos de Final del torneo internacional donde Libertad ya tiene colgada dos preseas. El plantel conducido por el entrenador Sebastián Saborido exhibió un juego ordenado que mereció el reconocimiento de la prensa uruguaya e incluso de algunos dirigentes montevideanos. Ante la W tuvo un mal arranque que duró unos 15 minutos, pero fue acomodando las piezas para ponerse definitivamente en juego, cerrando favorablemente con la eficacia de Copello en la línea de libres.

Goes es un típico rival uruguayo. Ríspido, con una gran dosis de coraje, donde el talento pasa por el veterano base Fernando Martínez, la producción ofensiva por el extranjero Jarred Shaw y la lucha cuerpo a cuerpo a cargo de Nicolás Borsellino que tuvo paso por el básquet argentino. Si bien los misioneros cayeron en sus dos enfrentamientos, lo hicieron ajustadamente (ante Flamengo fueron duros contendientes) y asombrosamente mantienen chances de clasificar si hoy terminan festejando ante los sunchalenses. Un aditamento extra que le pone pimienta a la jornada de hoy porque nadie tiene asegurado el pase a la próxima instancia.

Mucho se habló anoche en esta capital uruguaya sobre todas las opciones que se pueden dar con los resultados que se registren en esta tercera fecha, transformándose en un laberinto difícil de explicar. Para sintetizar: a los Tigres les favorece que gane Flamengo ante Welcome (18:45) y posteriormente Libertad se imponga a Goes. Si no sucediera eso, los aurinegros ya van a depender de otros resultados y de la diferencia de goles. Especulaciones que se harán realidad al término de esta atractiva jornada que seguramente contará con más de dos mil almas alentando a Goes en un estadio con mucha tradición basquetbolística.

