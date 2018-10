La Asociación Italiana de Socorros Mutuos Alfredo Cappellini convoca a Asamblea General Ordinaria

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.

2. Consideración de la Memoria, BALANCE : Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo y Cuadros Anexos, informe del Auditor e informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 30/06/2018.

3. Renovación de autoridades. Designación de la junta Electoral, para que verifique la elección de:

a) Un (1) miembro Titular de la Comisión Directiva en reemplazo de Longoni Italo

b) Dos (2) miembros Suplentes de la comisión directiva en reemplazo Krilich Rosa, Manelli Edith

c) Un (1) miembro Suplente del Órgano de fiscalización en reemplazo de Orellano Bernanrdo.

4. Lectura de la reforma del estatuto a aprobar por INAES.

Secretaria: Silvia Longoni - Presidente: Juan Pedro Bortolotti

NOTA: Se transcribe el art. 21 de la ley 20.321:”Los asociados participarán personalmente y con un solo voto en la asamblea, no siendo admisible el voto por poder. Los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización no tendrán voto en los asuntos relacionados a su gestión. El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización.