Otro pedido desesperado de los tamberos

«El precio está en la cadena» escuchamos decir, desde hace muchos años, a los esforzados representantes de la Mesa de Productores Lácteos de Santa Fe. Esas palabras resonaron y se repitieron en varios discursos durante la mañana de ayer frente a las plantas de La Serenísima de Trenque Lauquen y General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.

La jornada de protesta comenzó muy temprano con imágenes y mensajes que se hicieron virales en las redes sociales. "Ni un tambo menos» fue uno de los slogans del día, que tuvo a muchos trabajadores pidiendo por soluciones para el sector, que representen un seguro para sus puestos laborales.

Otro de los hechos significativos fue la llegada al mercado de carnes de Liniers de alrededor de 300 vacas Holando Argentino, la raza lechera por excelencia. Los animales llevaban inscriptos mensajes como "Plan – (menos) leche", "No damos más" y "SOS tambos", leyendas a partir de las cuales los productores buscaron representar el retroceso de la actividad, quizás en respuesta a las declaraciones de Alejandro Sammartino (Director Nacional de Lechería) quien desconoció el cierre de tambos.

En ese sentido, Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), le habló directamente al subsecretario de Lechería. «Para que identifique Sammartino las vacas de tambo que van a faena, que él dice que no son tantas», expresó acerca de una imagen que muestra a varios animales en Liniers con pintadas en relación a la protesta.

La manifestación se inició sobre las 10:00 y contó con representación santafesina. Dirigentes de la misma Meprolsafe y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) estuvieron presentes, en una mañana en la que se repitieron las necesidades de los productores.

Uno de los primeros oradores fue Matías Velazco, presidente de Carbap, quien expresó que "el gobierno (nacional) tiene que salir del estado de autismo. Tiene que aparecer el precio y el plazo (de pago menos extenso). Debe aparecer la plata que falta y está en la cadena. Tienen que derramar las industrias y las cadenas comerciales.

En los últimos ocho meses el tambo promedio argentino dejó ser rentable debido al planchazo del precio de la leche combinado con un incremento sustancial de los costos de producción promovido por la súper devaluación del peso, según cálculos del Instituto de Economía del INTA publicados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla).

Por su parte, Jorge Chemes, vice de CRA, aseguró que el eslabón primario "no puede ser el único ajuste de la cadena». El entrerriano además indicó que "los tamberos y los consumidores somos los que le ponemos la espalda al eslabón que crece con nuestro trabajo. Ni víctimas ni hay diez pesos el litro. Discutamos precio. Y equilibrio en la cadena.". En tanto Johny Balflour, un ex productor lácteo, fue duro con Sammartino: "Duele muchísimo dejar el tambo, el director de lechería se tiene que ir".

El comunicado

Luego de las asambleas desarrolladas en Trenque Lauquen y General Rodríguez, las entidades intervinientes coincidieron en un comunicado, en el cual sintetizan los reclamos más urgentes. En el mismo expresaron: "Es clara la situación por las cuales atraviesan los productores lecheros. No hay más que mirar la cantidad de vacas que están desapareciendo de los tambos y se van del mercado.

Las devaluaciones y la falta de un mercado institucionalizado nos dejan una vez más expuestos a la dominancia del supermercadismo y la industria en su conjunto.

En asamblea proponemos los siguientes puntos:

-Llevar a las mesas de diálogo la necesidad de hablar de precio y plazo de forma urgente.

-Lograr mercados institucionalizados con precios de referencia y contratos de comercialización entre productor e industria.

-La baja de la carga impositiva y la mejora de las tasas de préstamos de capital y tarjetas agrarias.

-Que se extienda el reclamo a través de todas las confederadas un reclamo general y que sea tomado como un reclamo del campo en su conjunto y no sólo de tamberos.

-De no tener respuestas rápidas y favorables articular fechas y puntos de encuentro para profundizar las medidas de protesta.

Esta asamblea se declara en estado de alerta y movilización".