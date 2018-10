Mutual Libertad: "La solidaridad no paga Ganancias"

Poder volcar a la comunidad en su conjunto asistencias económicas, acompañar a emprendedores o instituciones en proyectos que de otra manera casi con seguridad no podrían concretarse o deberían esperar largos tiempos administrativos para ver la luz, son situaciones que ahora aparecen en jaque por la discusión del Presupuesto Nacional, dónde se tratará el Artículo Nº 85, el cual plantea que cooperativas y mutuales comiencen a tributar Ganancias.

Pensar en Mutualismo o Cooperativismo, conlleva de manera inevitable hacer un fuerte anclaje en el componente social.



Más allá de ser éste uno de los preceptos guías de esta práctica de economía social tan arraigada en nuestra ciudad, es uno de los aspectos más visibles en la práctica de la labor mutualista o cooperativista cotidiana.



Los ejemplos a nivel local resultan innumerables, con un alcance que va de lo individual a lo grupal o institucional, de forma constante estas organizaciones interactúan con su entorno.



El cubrir vacíos se ha transformado en un eje virtuoso, el cual es ejercido a partir de administraciones serias y eficientes.



No tenemos Ganancias, sí, aportes en acciones sociales, culturales, deportivas, de formación, capacitación y salud, entre otras.



Comprendemos la legítima preocupación del Gobierno Nacional acerca del funcionamiento poco claro que pueden llegar a ostentar ciertas agrupaciones, pero creemos firmemente que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) cuenta con las herramientas suficientes para establecer fuertes controles. Caso contrario, podría avanzarse en una reformulación de su funcionamiento, otorgándole nuevas directivas que garanticen aún mayor transparencia e independencia.



Como contrapropuesta, se efectuó una oferta al Ejecutivo Nacional para incrementar el aporte que realizamos en concepto de cuota social y las Cooperativas por su parte, aumentando el monto del Fondo Cooperativo, el cual tiene un sentido coparticipable, que le permitiría recaudar un monto similar al pretendido con el Impuesto a las Ganancias.



Esta propuesta fue rechazada por el Gobierno.



La posible eliminación de esta exención de aquellas mutuales y cooperativas que realizan actividades financieras y/o de seguros, por el pago de Ganancias, comprometería ya no el funcionamiento de las entidades mutualistas sino que debilitaría este eslabón social del cual estamos sumamente orgullosos.

MUTUAL LIBERTAD