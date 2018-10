Alertan por un nuevo engaño viral en Facebook: qué hacer para evitarlo

Al parecer, no habría ningún adjunto con virus y solo se trataría de un engaño, según dijeron voceros de Facebook al Daily Mail. Todavía no queda claro cuál sería el motivo detrás de este falso mensaje, pero desde la red social aconsejan eliminarlo y no reenviarlo.

Si, de todos modos, se quiere chequear que efectivamente no haya otra cuenta clonada, basta con hacer una búsqueda en Facebook y si se encuentra algún perfil que duplique el propio, se puede denunciar.

Desde la app se pueden denunciar perfiles falsos o clonados

Para hacer la denuncia hay que ingresar al perfil, presionar en el botón que dice "Más" y seleccionar la opción "Enviar comentarios o reportar este perfil". Allí se desplegará un menú con varias opciones, una de ellas es "Finge ser otra persona".