El Gobierno de Mauricio Macri y su embestida salvaje contra las Mutuales

Sólo desde los partidos opositores se levantaron voces críticas. Pero los funcionarios más cercanos al Presidente de la Nación tuvieron frases durísimas. Diputado Mario Negri: “necesitamos el compromiso de todos para que tengamos una Ley alrededor de las Mutuales y Cooperativas,… para que no anden por la calle callados como una cueva prestando plata por abajo sin saber a qué pueblo pertenecen”. Luis Caputo, ex Ministro de Finanzas y ex titular del BCRA, cuestionó a estas entidades por los intereses que cobran en el otorgamiento de préstamos. "Es importante trabajar … para absorber en el mercado financiero público y privado a tantos tomadores de créditos cumplidores, que llegan a pagar tasas de hasta el 200% de interés”.

No había nada que festejar, pocos lo entendieron. El gobierno anterior y el actual colocaron al sector dentro de las organizaciones a combatir.

Y ahora volvieron a la carga: El artículo 85º del Presupuesto Nacional para el 2019 establece: Incorpóranse, con efecto para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2019, como párrafos a continuación del inciso z) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) y sus modificaciones, los siguientes: “La exención prevista en los incisos d) y g) no será aplicable a los resultados provenientes de actividades de ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros, cualquiera sea la modalidad en que se desarrollen –excepto los correspondientes a las ART-MUTUAL y a aquellas mutuales que actúen como cajas de previsión social para sus asociados–. En tales supuestos, no resultará de aplicación lo previsto en el Artículo 29 de la Ley Nº 20.321 para las entidades mutualistas. Las sociedades cooperativas podrán computar como pago a cuenta la contribución especial establecida en el Artículo 6º de la Ley Nº 23.427 y sus modificatorias. Si del cómputo previsto surgiere un excedente no absorbido, éste no generará saldo a favor del contribuyente en este impuesto, ni será susceptible de devolución o compensación alguna.”.

El desmedido gasto público del cual hablamos hasta el cansancio en este medio, hizo perder la cabeza al gobierno en su ambición recaudadora. Sin importar, se desvirtuó de lleno la base del sistema mutual donde, lo que ellos llaman “ganancia” pero que la ley define como “excedentes” no se distribuyen entre los asociados ni directivos sino que son reinvertidos a los objetos establecidos en el estatuto para ampliar y mejorar los servicios.

De aprobarse este impuestazo, las Mutuales que brindan el Servicio de Ayuda Económica deberían realizar un enorme cambio contable, impositivo e informático, con un régimen de "pago de saldo de declaración jurada" y "anticipos de impuestos” del año siguiente. A su vez, tendrían que reformular la constitución de "Previsión para Incobrables" a desdoblar entre la exigida por el INAES y las permitidas por el nuevo regimen de impuesto a las Ganancias.

Las donaciones que realizarían estas organizaciones a entidades de bien público, tales como: clubes, cooperadoras escolares, hospitales, club de abuelos, bomberos y diversas entidades de asistencia social, NO serían deducibles como gastos en la liquidación del impuesto cuya exención se perdería.



A su vez, estas Mutuales pasarían a tributar la alícuota general del impuesto a los débitos y créditos bancarios: del 0,50%, comienzan a pagar el 1,20%.

También, se veían seriamente afectados los créditos otorgados por descuento de haberes en aquellos sistemas donde el costo financiero total se encuentra regulado (Ejemplo: administración pública nacional, ANSES, etc.) ya que el tope seguirá siendo el mismo, pero las cuotas a pagar deberían haber sido ajustadas por el impacto que genera ese impuestazo.

