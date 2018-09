Libertad se aseguró el 1 de la Fase Regular de la ARB

El dueño de casa arrancó de mayor a menor. Porque en el primer período sacó una docena de diferencia, ventaja que se trasladó al cierre de la primera etapa. Pero esa distancia se fue estrechando con el correr de los minutos en el segundo tiempo para cerrar por escasos 4 puntos arriba. Los dirigidos por el DT Sebastián Porta tuvieron un goleo repartido, destacándose el trío Breques, Manuel Alonso y López con 17, 16 y 14 respectivamente.

Libertad 75 – Independiente 71

Estadio: El Hogar de los Tigres.

Arbitros: Fernando Capolungo y Marcos Macagno.

Parciales: 22-10 / 47-35 y 62-53.

Libertad 75: Ignacio Cuassolo 9, Facundo Breques 17, Manuel Alonso 16, Francisco López 14 y Adriano Maretto 8 (fi). Augusto Alonso 3 y Valentín Boscacci 8. DT: Sebastián Porta.

Independiente 71: Facundo Trinchieri 8, Santiago Caligaris 7, Bruno Fagnola 8, Luciano Volta 13 y Kevin Collomb 0 (fi). Gabriel Bravo 9, Juan Rodríguez 3, Gian Storani 0, Walter Storani 14, Sebastián Zenklusen 7 e Ignacio Franco 2. DT: Leonardo Barberis.







La última fecha

Domingo, a las 20:30: Argentino Quilmes vs. Unión de Sunchales.

Domingo, a las 21:30: 9 de Julio vs. Independiente.

Martes, a las 22:00: Atlético vs. Sportivo Ben Hur.

Miércoles, a las 22:00: Peñarol vs. Libertad de Sunchales.