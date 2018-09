La empresa Collino recibió el galardón al Mérito Industrial

Actualmente provee a los principales equipos y categorías del automovilismo nacional y también tiene presencia internacional en Brasil, México – donde están desarrollando una fuerte iniciativa comercial - y los Estados Unidos. Además, sus directivos participan activamente en entidades afines a la actividad y en otras instituciones de la gremial empresaria, como la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales (CEIS) y la Agenda Regional de Industrias (ARDI).

Como cada año, los industriales de Santa Fe comparten un multitudinario encuentro que cuenta también con la presencia de destacadas personalidades de la vida política provincial y nacional. En esta oportunidad, el evento fue presidido por el gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por el secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso; el presidente de UIA, Miguel Acevedo y el presidente de FISFE, Guillermo Moretti. También se sumaron los ministros provinciales José Garibay, Alicia Ciciliani y Claudia Balagué, la senadora nacional María de los Ángeles Sacnún, los diputados nacionales José Nuñez y Marcos Cleri y el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, entre otros.

El particular momento crítico que atraviesa el país y el sector industrial en particular marcó el eje central de los mensajes de las autoridades. Por ejemplo, Guillermo Moretti, titular de FISFE, señaló que “los países más desarrollados del mundo son industriales, y que los países desarrollados no adoptan el liberalismo con fanatismo ideológico”. Y resaltó: “Los Estados Unidos - si se quiere un ejemplo de esto a nivel mundial - regulan el ingreso de mercadería importada; y protegen a su mercado interno". Y recalcó: “Estamos funcionando al 60 por ciento de la capacidad productiva, con tarifas dolarizadas y medidas que, citando al propio presidente de la Nación, son malas, malísimas”. Finalmente, Moretti redondeó su alocución reclamando mejor infraestructura para el territorio provincial y solicitando la adhesión a la Ley de ART como así también revisar el tratamiento del cuestionado seguro de caución medioambiental. “No hay futuro para el país, si no es industrial”, completó.

A su turno, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, resaltó el impacto de la macroeconomía en la agenda industrial y de las Pymes, pero instó a trabajar por sostener la cadena de pagos, reducir la presión fiscal y mejorar las alternativas de financiamiento. “Cuando a la industria le va bien, al país le va muchísimo mejor”, expresó.

En representación del gobierno nacional, Fernando Grasso, Secretario de Industria y Servicios, insistió en la necesidad de sumar valor agregado a la producción, y reconoció el particular momento que atraviesa el país, aunque confió en superar definitivamente los problemas porque “este es un gobierno que pone sobre la mesa las cuestiones de fondo”.

Por su parte, el gobernador Lifschitz coincidió con el rol protagónico que tiene el sector industrial en el desarrollo del país: “El secreto para salir de la crisis pasa por mejorar la productividad del sector privado y del Estado con mirada federal y sustentable en el tiempo. No hay desarrollo en la Argentina sin industria; nuestro gobierno está al lado de la industria”, enfatizó el gobernador y reclamó reglas claras por parte de la Nación y congelar los precios de las tarifas y los combustibles.

Además de la empresa sunchalense Collino, otras 30 industrias de la provincia recibieron su galardón. Ellas fueron: VMC Refrigeración, Sucesores de Alfredo Williner, Metalúrgica Marzola, Plata y Luz SA, José Iturrospe SAIC, Sinergia Servicios, SIB Ingeniería, Osvaldo Remo Orsili SRL, Orfiez SRL, Metalúrgica Galli, Engeio Bigliazzi e Hijos SRL, Sabbione Baterías SA, Gentec SRL, VG Mecanizado, Warlou, Juan Baiml SA, Metalúrgica DyD, Mauri SA, Cooperativa Agropecuario de los Molinos, Omega de Solari SA, Nutriar SA y Cadenas CRC.