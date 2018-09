La provincia homenajeó a los docentes por el Día del Maestro

“Estamos orgullosos de poder construir el camino de la educación juntos, y que hoy en distintos lugares del país nos miren con atención, no solo por las cosas buenas que estamos haciendo, sino también porque en otros lugares, a pesar del esfuerzo de los maestros, no están los recursos o las decisiones políticas indispensables para una educación de calidad”, aseguró Lifschitz.



“Estamos en una Argentina compleja y difícil, pero aun así vemos un proyecto educativo que avanza en términos de calidad e inclusión”, afirmó el gobernador y garantizó seguir trabajando para que en Santa Fe siga habiendo “una educación que integra, no discrimina y ofrece igualdad de oportunidades a todos”.



Lifschitz también agradeció a los docentes por su labor y subrayó: “No hay educación sin docentes. Son los actores principales de este camino que estamos transitando, y nos sentimos gratificados de saber que hay miles de maestros santafesinos que construyen una nueva educación todos los días, que están sentando las bases de la educación que necesita la Argentina para el futuro”.



CREEMOS EN LA EDUCACIÓN

“Porque creemos en la educación, en su capacidad de modificar y disminuir la desigualdad, en su posibilidad de generar proyectos de vida individuales y colectivos, en su poder emancipador, por todo eso en Santa Fe no bajamos los brazos, todo lo contrario, usamos nuestros brazos para estrecharnos en un abrazo fraterno”, afirmó Balagué.



PREMIOS “COSSETTINI”

En la presente edición, el Ministerio de Educación destacó con la distinción “Olga y Leticia Cossettini” a los equipos docentes de los cinco proyectos innovadores que fueron elegidos por un jurado especializado, tras haber evaluado a los 260 preseleccionados de una convocatoria que estuvo abierta a todos los educadores de Santa Fe, públicos y privados, de los distintos niveles y modalidades.



Esos cinco proyectos resultaron elegidos por su labor innovadora, a razón de uno por cada categoría: tecnologías; metodología de enseñanza; múltiples lenguajes; inclusión socioeducativa; y convivencia. Además, el jurado definió varias menciones especiales.



Los ganadores fueron: “3D para todos”, de la Escuela de Educación Técnica Particular Incorporada N° 2076 "San Francisquito" de Rosario; “Alto Verde, escuela de esperanza”, de la escuela Simón de Iriondo Nº 95, de la ciudad de Santa Fe; “No Frías tu ciudad”, de la EESOPI N° 3071 de Santo Tomé; “Proyecto de extensión horaria”, de la Escuela Primaria 756 José María Serrano, de Rosario, y “Aceites: de la sartén al automóvil”, de la EESOPI N° 3023, de Ramona.



Los equipos docentes de esos cinco proyectos pasan a integrar, además, el trazado del “Camino de la Educación Santafesina”, una propuesta que se viene implementado desde el 2013 y que a la fecha lleva incorporados a 55 educadores santafesinos (actuales e históricos) que dejaron su legado en las comunidades en las que desarrollaron su tarea de enseñar.



El premio "Olga y Leticia Cossettini" busca, además del reconocimiento de los docentes en el marco del Día del Maestro, incentivar la promoción de las estrategias de innovación en las instituciones educativas, y principalmente motivar, reconocer y socializar las buenas prácticas que desarrollan las escuelas e institutos santafesinos, vinculados con criterios de innovación postulados por la experiencia de la Escuela Serena.



El jurado de la convocatoria estuvo constituido por Luis Baggiolini, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); Mariana Maggio, de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA); Amanda Pacotti, de la Red Cossettini; Alejandra Cardini, del Cippec; Marta Paillet, especialista en Mediación; Pedro Núñez, de Flacso; María Laura Mendez, antropóloga y doctora en Educación; Claudia Romero, de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).



PRESENTES

De la actividad llevada a cabo en el Teatro Príncipe de Asturias, del Centro Cultural Parque España, participación, también, el senador Miguel Cappiello; el secretario de Educación, Oscar Di Paolo; la delegada de la Región VI, Daiana Gallo Ambrosis, y el coordinador de la Región 4 - Nodo Rosario, Marcelo Beltrán, entre otros.