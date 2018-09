Lifschitz participó de la celebración por el Día de la Industria

El gobernador Miguel Lifschitz participó este lunes del almuerzo organizado por la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) para celebrar el aniversario de la creación de esa entidad, como así también el Día de la Industria. El mandatario santafesino afirmó que los grandes problemas del país son el déficit fiscal, el déficit comercial y la inflación y destacó que, para superarlos, “hay que tener un plan de desarrollo, de crecimiento de la economía argentina, sobre la base del empleo, del valor agregado, la innovación y la tecnología, y eso se llama industria. Si no tenemos un plan industrial de qué vamos a hablar, para qué nos sirve cerrar el déficit si no tenemos industria y no generamos trabajo”.